Công ty Hưng Thịnh: 7 tháng trúng 10 gói thầu mua sắm công hàng chục tỷ, chỉ có 1 đối thủ

Tháng 6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với mục tiêu môi trường đấu thầu phải công khai, minh bạch, các nhà thầu có cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, tại một số gói thầu ở các địa phương vẫn xuất hiện tình trạng nhà thầu "quen mặt", tham gia đấu thầu "đơn thương, độc mã", không có đối thủ cạnh tranh.

Đặc biệt, thực trạng trên xuất hiện tại nhiều gói thầu không có tính chất yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc thù chuyên ngành như mua sắm quà tặng, bánh kẹo. Điển hình là Công ty Hưng Thịnh có địa chỉ theo đăng ký kinh doanh tại Lô Đất Số A1.LK1-15 Khu Đô Thị DragonHomes Eco City, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Người đại diện pháp luật là Giám đốc Trần Thị Quy, ngành nghề kinh doanh chính gồm: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo, kỹ thuật dân dụng; Bán buôn bán lẻ thực phẩm,…

Thành lập từ năm 2015, và thời gian gần đây, Công ty Hưng Thịnh đã trúng hàng loạt gói thầu mua sắm với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này lên tới 100%, niềm "mơ ước" của nhiều đơn vị khi tham gia.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Hưng Thịnh đã trúng tất cả 42 gói thầu từng tham gia với tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 85,3 tỷ đồng. Trong đó, tại tỉnh Thái Bình, Công ty Hưng Thịnh trúng 13 gói thầu, chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Cũng theo thống kê, đa phần các gói thầu Công ty Hưng Thịnh tham gia đều "một mình, một chợ" khi không có đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, trong số hàng chục gói thầu đã trúng, doanh nghiệp này chỉ có duy nhất 1 đối thủ.

Trong tháng 7 vừa qua, Cty Hưng Thịnh trúng 10 gói thầu mua sắm công mà chủ đầu tư là các Phòng, Sở Lao động – Thương binh - Xã hội Thái Bình và một số địa phương như Hưng Yên, Nam Định.

Theo đó, Công ty Hưng Thịnh đã trúng số gói thầu nói trên với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm khoảng 3,4%. Trong đó, nhiều gói thầu có giá trị cao lên tới hàng chục tỷ đồng.

7 tháng, Công ty Hưng Thịnh trúng 10 gói thầu mua sắm công trị giá 50 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Điển hình, 2 gói thầu cùng tên: Mua sắm quà tặng cho người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên và Nam Định làm chủ đầu tư có giá trị lần lượt là 13,4 và 17,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 10 gói thầu đã trúng tháng 7 vừa qua, duy nhất gói thầu Mua sắm Lễ thắp hương Liệt sĩ nhân dịp nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Sở Lao động Thương Binh Xã Hội Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Hưng Thịnh có đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể, Hưng Thịnh đã trúng gói thầu nói trên với giá 5,1 tỷ đồng, giá thấp hơn nhà thầu còn lại khoảng 67 triệu đồng. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của Công ty Hưng Thịnh là CTCP Thương mại Hoàng Lâm Bân, vừa thành lập ngày 13/7/2023, có địa chỉ đăng ký tại Cụm SXTTCN Bắc Quý, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Phạm Thị Bân.

Lý do, doanh nghiệp này trượt gói thầu nói trên là do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu tại E-HSMT. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê hoạt động đấu thầu của Hoàng Lâm Bân có thể nhận ra, doanh nghiệp non trẻ này rất khó cạnh tranh với Công ty Hưng Thịnh.

Nguyên nhân là do Công ty Hoàng Lâm Bân vừa thành lập và chưa từng tham gia đấu thầu mua sắm, đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước. Gói thầu cạnh tranh với Công ty Hưng Thịnh là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia hoạt động này. Trong khi đó, tiêu chí lựa chọn nhà thầu của đa số chủ đầu tư đều yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực, ngành nghề.