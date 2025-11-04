Công ty Thủy điện Đồng Nai: Coi công tác an sinh là trách nhiệm, là văn hóa doanh nghiệp

Ngày 4/11, Công ty Thủy điện Đồng Nai, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phối hợp cùng UBND xã Tà Đùng và Bảo Lâm 5 trao tặng cơ sở vật chất cho các trường học và bàn giao nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai trao bảng tượng trưng cơ sở vật chất (hệ thống lọc nước) cho trường Mầm non Lộc Bảo.

Tại 2 xã trên, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã trao tặng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cho ba trường học Mầm non Lộc Bảo, Mẫu giáo Lộc Bắc, Mẫu giáo Hoa Lan với số tiền lần lượt là 60 triệu đồng, 40 triệu đồng và 50 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp các trường có thêm thiết bị, bàn ghế và dụng cụ học tập, tạo môi trường học tập khang trang, sạch đẹp cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa.

Trao cơ sở vật chất tại trường Mẫu giáo Lộc Bắc

Ngoài hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cho các trường học, Công ty Thủy điện Đồng Nai còn ty phối hợp cùng chính quyền xã Tà Đùng xây dựng và bàn giao 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng từ nguồn vốn an sinh xã hội của EVNGENCO1 cho gia đình bà H’Ngơm – hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trao nhà tình thương cho hộ bà H’ Ngơm xã Tà Đùng.

Ông Nguyễn Quang Đàm – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: “Ngoài nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện năng cho lưới điện quốc gia, chúng tôi luôn coi công tác an sinh xã hội là trách nhiệm và là một phần văn hóa doanh nghiệp. Việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học là cách chúng tôi chung tay cùng địa phương gieo những hạt mầm tri thức – nền tảng cho sự phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Quang Đàm – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi trao cơ sở vật chất tại trường Mầm non Lộc Bảo.

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Ka Hương - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 cho biết: “Những công trình, món quà mà Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tặng mang giá trị không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Đó là sự sẻ chia, quan tâm và đồng hành thực sự của doanh nghiệp Nhà nước đối với vùng đất còn nhiều khó khăn này. Tình cảm đó, chúng tôi và người dân luôn trân trọng.”

Bà Ka Hương - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Bảo Lâm 5 chia sẻ tại buổi làm việc.

Cô Trần Thị Thúy Dung – Hiệu trưởng trường Mẫu Giáo Lộc Bắc chia sẻ.

Xúc động nhận những món quà từ Công ty Thủy điện Đồng Nai, cô Trần Thị Thúy Dung - Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Lộc Bắc chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Công ty, trường có thêm cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và học tập mới, giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Đó là món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho tập thể giáo viên trong hành trình gieo chữ nơi vùng cao”.

Từ những phần quà giản dị đến những công trình an sinh thiết thực, chương trình của Công ty Thủy điện Đồng Nai một lần nữa khẳng định thông điệp xuyên suốt: Doanh nghiệp phát triển phải gắn liền với sự thịnh vượng của cộng đồng nơi mình hoạt động. Những ngôi trường khang trang, những mái ấm tình thương, những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, học trò và người dân chính là “trái ngọt” của hành trình sẻ chia ấy.