Thứ tư, ngày 05/11/2025 08:57 GMT+7

Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện được giao trước 56 ngày

Phong Lâm Thứ tư, ngày 05/11/2025 08:57 GMT+7
Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 1.378 triệu kWh điện, hoàn thành sớm chỉ tiêu sản lượng điện năm 2025 do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao.
Ngày 4/11, Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết, vào lúc 14 giờ 2 phút cùng ngày, Công ty đã sản xuất đạt 1.378 triệu kWh, hoàn thành sớm chỉ tiêu sản lượng điện năm 2025 do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao.

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Thủy điện Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện, vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2025

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai cho hay, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng/phân xưởng bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, điều tiết hồ chứa hợp lý, bảo đảm vừa phát điện tối ưu, vừa duy trì an toàn công trình và khu vực hạ du.

Bên cạnh đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, cùng việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giám sát vận hành được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao độ tin cậy của thiết bị và năng suất lao động.

Kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị tổ máy phát điện, góp phần duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.

Đặc biệt, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia và chính quyền địa phương trong việc sử dụng nguồn nước, bảo đảm phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Nhà máy và Trạm phân phối 220kV Thủy điện Đồng Nai 3.

Nhờ những nỗ lực đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã chính thức cán mốc 1.378 triệu kWh vào lúc 14 giờ 2 phút ngày 4/11, đánh dấu hoàn thành vượt tiến độ 56 ngày so với kế hoạch sản lượng được giao.

Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của Công ty như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng sửa chữa… đến thời điểm hiện tại đều đạt kế hoạch, khẳng định chất lượng công tác quản lý kỹ thuật – vận hành, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty Thủy điện Đồng Nai còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và lan tỏa hình ảnh Công ty vì sự phát triển bền vững.

