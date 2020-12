Crystal Bay phát triển du lịch bền vững từ thế mạnh dòng khách

Từ dòng khách không ngừng tăng trưởng...

Vốn ẩn mình trên thị trường du lịch, nhưng Crystal Bay đang được biết tới là doanh nghiệp hàng đầu về khách Nga tại Việt Nam với tổng lượng khách Nga chiếm 65% toàn thị trường, tương đương với khoảng 400.000 trong tổng số 600.000 khách Nga tới Việt Nam năm 2019.

Crystal Bay đang tiếp tục mở rộng thị trường khách inbound sang Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan... Gần 5 triệu phòng/đêm đã được thuê tại Nha Trang, Bình Thuận, Phú Quốc cùng 18 máy bay khai thác liên tục, 1.500 chuyến bay thuê nguyên chuyến mỗi năm chỉ để phục vụ cho dòng khách quốc tế của Crystal Bay năm 2019.

Crystal Bay sở hữu dòng khách quốc tế lớn, chiếm 65% thị phần tổng lượng khách Nga tới Việt Nam

Ngay thời điểm thị trường du lịch nội địa mở cửa sau ảnh hưởng Covid – 19, việc linh hoạt điều chỉnh sản phẩm sang phục vụ khách nội địa thay vì dòng khách nước ngoài, đã đem tới thành công cho Crystal Bay. Minh chứng rõ nét nhất là Cam Ranh Riviera Bech Resort and Spa, resort 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài (Cam Ranh) của Crystal Bay, luôn đạt công suất buồng phòng từ 70% - 90%.

Những con số ấn tượng trên sẽ tiếp tục trở thành hiện thực Ninh Thuận, Quảng Ninh và các địa phương khác trong tương lai không xa với hệ sinh thái không ngừng được mở rộng của Crystal Bay.

Dự kiến ngay khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau dịch Covid – 19, Crystal Bay và các đối tác sẽ kích hoạt sản phẩm chiến lược "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản" với việc đưa vào hoạt động chuyến bay charter thẳng tới Vân Đồn (Quảng Ninh).

Việc kết nối nhiều vùng di sản ngay trong cùng một kỳ nghỉ, như kết nối di sản Vịnh Hạ Long với vùng di sản văn hoá Chăm của Nha Trang, Ninh Thuận, sẽ tạo ra hành trình khác biệt thu hút du khách bốn phương.

Du khách trải nghiệm hành trình khám phá Việt Nam trọn vẹn với hệ sinh thái hoàn chỉnh của Crystal Bay.

Chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế thời gian tới, ngoài việc tiếp thị sản phẩm "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản" tại thị trường Nga, Crystal Bay tiếp tục mở rộng thị trường khách inbound quốc tế tới Ấn Độ, kết nối tour đến Thái Lan, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Tới hệ sinh thái du lịch và kiến tạo điểm đến quốc tế

Với dòng khách vững chắc, hiểu thấu nhu cầu của du khách đã khiến Tập đoàn Crystal Bay xây dựng cho mình con đường đi khác biệt, bền vững khi xây dựng hệ sinh thái du lịch tập trung vào nhu cầu của khách. Với hệ thống 30 công ty thành viên, Crystal Bay đang xây dựng nên hệ sinh thái riêng của mình với thế kiềng 3 chân vững chắc bao gồm: Lữ hành, đầu tư hạ tầng du lịch và Dịch vụ, khai thác vận hành.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch, Crystal Bay tập trung phát triển các điểm đến tại các vùng đất mới. Đó là các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng "All – in – one" (Tất cả trong một), góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm, hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích quốc tế của du khách.

Mỗi dự án đều là một điểm đến kỳ thú với hơi thở của văn hóa bản địa, tích hợp phong phú các loại hình giải trí và trải nghiệm đa dạng, mang đến cho du khách kỳ nghỉ mơ ước, đong đầy kỷ niệm đẹp.

Tại Ninh Thuận, tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đã kiến tạo bên bờ biển Bình Sơn tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng. Lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm-pa và vũ điệu Apsara uyển chuyển, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang gồm 3 tòa tháp dải lụa óng ả hướng ra đại dương bao la. Trong mô hình ApartHotel tiên phong phát triển tại Việt Nam, dự án không chỉ mang tới cho Ninh Thuận 3.300 phòng khách sạn cùng 101 tiện ích 5 sao tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo nên một biểu tượng mới xứng tầm châu lục.

Với 101 tiện ích cao cấp, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hứa hẹn trở thành điểm đến quốc tế.

Sailing Bay Ninh Chữ, một dự án quy mô châu Á khác trong tương lai không xa cũng sẽ dần thành hình tại vùng đất mới Ninh Chữ. Quy mô 4.000 phòng khách sạn hạng sang, Sailing Bay Ninh Chữ với kiến trúc biểu tượng cánh buồm nổi tiếng thế giới cùng những tiện ích lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam như: nhà tuyết Top 3 Thế giới, trung tâm thương mại du lịch biển,...sẽ lấp đầy trải nghiệm cho du khách, góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Thuận đột phá.

Với nhà tuyết Top 3 thế giới, Sailing Bay Ninh Chữ kiến tạo những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.

Miệt mài mở rộng hệ sinh thái để phát triển du lịch bền vững, sau Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, Crystal Bay và các đối tác tiếp tục khơi dậy tiềm năng của Quảng Ninh với tổ hợp Vân Đồn Heritage Road. Dự án trải dài trên diện tích 3.300 ha với 9 phân khu sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt để du khách thêm yêu và muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về vùng đất nơi mình đặt chân tới.

Những năm qua, Crystal Bay đang tiếp tục con đường đi khác biệt của mình, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch khi có sẵn nguồn khách lớn, kiến tạo các điểm đến quốc tế mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa tại nhiều vùng đất mới giàu tiềm năng. Đó là con đường phát triển bền vững mà Crystal Bay bền bỉ dựng xây góp phần làm sáng lên viên pha lê du lịch Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch mới của Châu Á.