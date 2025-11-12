



CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng. Ảnh: CH

Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, Phòng CSGT đã đưa ra khuyến cáo quan trọng, yêu cầu cá nhân và tổ chức nâng cao ý thức, chủ động thực hiện đúng pháp luật khi giao dịch phương tiện.

Theo PC08, một số trường hợp sau đây cần lưu ý: Chủ xe đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi, cần làm ngay. Nhiều trường hợp người dân đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho xe máy, ô tô... nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

PC08 cho biết, chủ xe cần chủ động đến công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch (thời gian, người mua, giấy tờ liên quan...) để Công an cấp xã cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Việc này giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính chủ xe. Nếu phương tiện đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn hoặc liên quan đến các vụ việc khác, chủ cũ có thể bị liên đới trách nhiệm pháp lý.

Đối với trường hợp người mua xe chưa sang tên cần khẩn trương thực hiện. Người mua cần đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn thủ tục, truy nguyên chủ sở hữu và khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.

PC08 cho biết, việc sang tên đúng quy định đảm bảo quyền lợi của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Nếu quá thời hạn mà không xác minh được thông tin chủ phương tiện, xe sẽ bị cập nhật trạng thái "xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe, gây khó khăn cho việc lưu hành và giao dịch sau này.



Phòng CSGT nhấn mạnh, việc không làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính rất nặng: Cá nhân bị phạt tiền từ 4.000.000-6.000.000 đồng; tổ chức bị phạt tiền từ 8.000.000-12.000.000 đồng.

Các lưu ý cốt lõi khi giao dịch xe là không mua, bán xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc có dấu hiệu làm giả giấy tờ.

Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định. Thực hiện thủ tục thu hồi và sang tên xe trong thời hạn 30 ngày.

Về trường hợp giao dịch điện tử, nếu bên bán và bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM và đều có tài khoản VNeID mức độ 2, có thể thực hiện chuyển quyền sở hữu điện tử trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

CSGT cũng khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông “đúng, đủ, sạch, sống".