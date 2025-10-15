



CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 4 ngày ra quân cao điểm. Ảnh: BT

Ngày 15/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, sau 4 ngày triển khai cao điểm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường bộ, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo PC08, sau 4 ngày ra quân, trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Thành phố đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó:

Về vi phạm quy định về nồng độ cồn có hơn 1.800 trường hợp, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy: 8 trường hợp.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm, bao gồm: Vi phạm về tốc độ (gần 900 trường hợp); lưu thông trên vỉa hè (gần 400 trường hợp); dừng xe, đỗ xe không đúng quy định (hơn 520 trường hợp)...