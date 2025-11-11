CTX Holdings “hồi sinh” nhờ thoái vốn dự án đắp chiếu, lợi nhuận quý 3/2025 cao nhất 7 năm

CTX Holdings thoái vốn dự án 'đắp chiếu' cả thập kỷ để mang lợi nhuận tăng đột biến

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, CTX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.873 tỷ đồng, cao gấp 156 lần cùng kỳ, hầu hết là doanh thu bất động sản.



Về cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng thu về 2,8 tỷ đồng, dù rất khiêm tốn nhưng vẫn khả quan hơn tình trạng "trắng" doanh thu cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ khác mang về 18,7 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.

Mức tăng của giá vốn còn cao hơn doanh thu khi tăng 258 lần, từ 21,6 tỷ lên 5.575 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp 'rơi' tự do từ 42,4% xuống 5,1%. Biên lợi nhuận gộp giảm cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty đang giảm sút. Công ty kiếm được ít tiền hơn từ mỗi đồng doanh thu, dẫn đến ít tiền hơn để trang trải các chi phí khác như hoạt động, quảng cáo, trả lãi vay, thuế và lợi nhuận cho cổ đông.

Diễn biến kết quả kinh doanh của CTX Holdings các quý kể từ quý 3/2024 tới nay. Biểu đồ: FireAnt

Cuối cùng, CTX Holdings báo lãi ròng 216 tỷ đồng trong quý 3/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ quý 1/2018. Trước khoản lợi nhuận đột biến này, Công ty lãi ròng 231 tỷ đồng năm 2017 nhờ bán dự án D28 Cầu Giấy (nay là trụ sở FPT). CTX cũng từng đạt mức lãi ròng vượt 200 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn tại một dự án thủy điện vào năm 2019.

Theo giải trình của doanh nghiệp, việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến đến từ thương vụ chuyển nhượng Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng A1-2 (Dự án A1 - Constrexim Complex) từ cuối tháng 7/2025.

Trước khi ghi nhận khoản lợi nhuận trên, báo cáo tài chính quý 2/2025 của CTX cho thấy quy mô tài sản đã biến động mạnh với khoản tiền đặt cọc 4.965 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 19/5/2025, CTX ký Thỏa thuận đặt cọc số 01/2025/TTĐC/VMH-CTX với Công ty cổ phần Xây dựng, Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng để chuyển nhượng dự án tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô A1-2, Khu đô thị Cầu Giấy. Cùng với đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CTX tăng lên khoảng 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn đầu năm, chủ yếu do tăng lên tại dự án này.

Chi phí xây dựng dở dang tại thời điểm ngày 30/6. Ảnh chụp màn hình báo cáo tài chính quý 2/2025 của CTX Holdings

Khu đất bên dưới nằm trong lô đất A1-2 của Khu đô thị Cầu Giấy. Sau thời gian dài là khu chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu, dự án được giải tỏa vào đầu năm 2019 và mới đây chính thức khởi công giữa năm 2025.



CTX Holdings đã có giấy chứng nhận đầu tư dự án của UBND TP. Hà Nội từ tháng 7/2012 và văn bản chấp thuận tổng mặt bằng của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2017. Dự án hiện có tên thương mại Sun Feliza Suites (trước là Constrexim Complex) với quy mô 2,55 ha được quy hoạch tổng cộng 5 tòa tháp. Theo thông tin từ chủ đầu tư mới, thời gian bàn giao dự kiến vào quý 1/2028.

Vị trí khu đất CTX Holdings chuyển nhượng cho Sun Group và đang triển khai dự án Sun Feliza Suites.

Tính đến 30/9/2025, CTX Holdings ghi nhận tổng tài sản đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Riêng tiền và tiền gửi nhảy vọt lên 821 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần đầu năm và chiếm 36,4% tổng tài sản.

Ngược lại, khoản tài sản dở dang dài hạn giảm từ 976 tỷ xuống 677 tỷ đồng, do giảm ở dự án Constrexim Complex. Đây là khoản chi phí sản xuất, xây dựng dở dang vào các dự án như khu nghỉ dưỡng Champa Legen Resort and Spa, tòa nhà văn phòng và thương mại Constrexim Plaza, dự án Sapa Resort - Lào Cai, thủy điện La Ngâu, dự án Oceanview Nha Trang,…

Về mặt nguồn vốn, khoản nợ phải trả ở mức 1.008 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,8 lần. Trong đó, nợ vay chỉ 149 tỷ đồng. CTX Holdings vay ngắn hạn ông Trần Minh Sơn 100 tỷ đồng và vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng 49 tỷ đồng.

Tình hình nợ vay/vốn chủ sở hữu từ quý 3/2024 tới nay. Biểu đồ: FireAnt

CTX Holdings biến động cơ cấu cổ đông trước thềm Đại hội bất thường

CTX Holdings được thành lập 1982, thực thuộc Bộ Xây dựng. Công ty được cổ phần hóa 2005, đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán HNX vào 2012. Tuy nhiên, đến cuối 2023, mã chứng khoán CTX bị hủy niêm yết xuống giao dịch trên UPCoM do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin nghiêm trọng.



Trong diễn biến này, hàng loạt cổ đông đã thoái lui như bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Ngân hàng TNHHMTV Việt Nam Hiện Đại, Chu Thị Hồng Hạnh,… Ngược lại, nhân tố mới xuất hiện gồm CTCP Đầu tư FTM (14,53%), CTCP Xây dựng PENS (8,38%), Công ty TNHH Đầu tư AMAI (14,95%).

Được biết, cả 3 tổ chức trên đều mới thành lập trong năm nay, có cùng địa chỉ trụ sở với CTX Holdings là tầng 2, toàn nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng thời, các công ty này có liên quan đến ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Lý Quốc Hùng, Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, nhóm liên quan đến ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTX Holdings vẫn sở hữu 35,65%. Trong đó, cá nhân ông Tuấn nắm 1,46%, CTCP Thăng Long Fundings nắm 19,16% và CTCP Đầu tư Hòa Bình Fundings nắm 15%.

Sau những thay đổi trên, công ty thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/11 tới đây. Theo tài liệu vừa công bố, nội dung họp xoay quanh các dự thảo điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, hoạt động HĐQT và BKS, cùng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030. CTX Holdings dự kiến HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ có 5 người và BKS có 3 người, song chưa có danh sách ứng viên.