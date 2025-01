"Cụ mai" hơn 60 năm tuổi được hét giá 1 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Điều khác biệt của "cụ mai" này so với những cây khác đó là những nụ hoa mọc ra trực tiếp trên thân cây, theo chủ vườn chỉ có những cây già cổ mới có hiện tượng này và sẽ may mắn, bình an cho gia chủ. Được biết, giá bán đứt của "lão mai" là 1 tỷ đồng, giá thuê để chưng Tết là 100 triệu đồng trong vòng 15 ngày.