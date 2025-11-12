Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Sáng 2/11, cụ ông sống tại thị trấn Châtillon-sur-Thouet, miền Tây nước Pháp, khởi hành đến phòng khám ở thị trấn Airvault, chỉ cách nhà 19 km. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo cho gia đình rằng ông không đến khám như lịch hẹn. Cụ ông cũng vắng mặt tại cuộc họp của hội người cao tuổi vào buổi tối.

Gia đình cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng không được. Lo sợ có chuyện bất thường, họ trình báo cảnh sát. Nhờ hỗ trợ từ lực lượng quân đội, cảnh sát truy tìm tín hiệu định vị điện thoại của ông. Kết quả cho thấy ông đang ở một khách sạn tại Zagreb, thủ đô Croatia, cách nhà hơn 1.500 km.



Ảnh minh họa. Oddity Central.

Cảnh sát Pháp ngay lập tức liên hệ với lực lượng chức năng Croatia. Khi được tiếp cận, cụ ông trong tình trạng an toàn nhưng khá bối rối. Ông hoàn toàn không nhận ra mình đã rời khỏi lãnh thổ Pháp. Qua trao đổi, cảnh sát xác định cụ ông đã lái xe suốt gần 20 giờ, đi qua nhiều tuyến đường ở miền Bắc Italy trước khi dừng lại ở Croatia.

“Tôi chỉ lái xe theo hướng dẫn của GPS. Đúng là quãng đường có vẻ xa hơn thường lệ, nhưng tôi không nghĩ mình lại sang tận Croatia”, ông nói với cảnh sát địa phương.

Theo người thân, cụ ông không có tiền sử mất trí nhớ, rối loạn định hướng hay vấn đề nhận thức. Ông vẫn thường lái xe trong khu vực sinh sống. Gia đình sau đó đã sang Croatia để đưa ông về Pháp.

Giới chức Pháp cho biết sự việc hi hữu này là lời nhắc nhở rõ ràng về nguy cơ khi người cao tuổi phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống định vị GPS. Dù công nghệ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, nhưng trong nhiều trường hợp, người lái có thể không nhận ra lỗi dẫn đường do thiết bị sai lệch hoặc cập nhật dữ liệu không chính xác.

Các chuyên gia giao thông khuyến nghị người lái xe, đặc biệt là người lớn tuổi, cần kiểm tra kỹ thông tin hành trình trước khi khởi hành, tránh phụ thuộc tuyệt đối vào chỉ dẫn tự động. Việc quan sát biển báo, đối chiếu bản đồ truyền thống và nghỉ ngơi hợp lý khi di chuyển đường dài là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Câu chuyện của cụ ông 85 tuổi gây chú ý trên truyền thông châu Âu. Nhiều người cho rằng sự việc, dù hiếm gặp, cho thấy con người dễ mất cảnh giác khi quá tin tưởng vào công nghệ. Một số ý kiến còn hài hước gọi đây là “hành trình khám bệnh xa nhất nước Pháp”.

Sau khi trở về, cụ ông cho biết ông vẫn giữ thói quen lái xe nhưng sẽ “tắt GPS” khi đi những quãng đường ngắn quanh nhà.



Theo: Oddity Central