Ngày 20/8, Bệnh viện Quân y 175 thông tin, trường hợp một cụ ông người nước ngoài 74 tuổi được cứu sống ngoạn mục sau 95 phút ngưng tim là một trong 6 ca cấp cứu ngưng tim ngoài viện thành công trong 4 tháng qua, minh chứng hiệu quả của mô hình cấp cứu trước bệnh viện.

Hồi sinh sau 95 phút ngưng tim

Bệnh nhân W.C.N 74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore ngưng tim 95 phút vừa được điều trị thành công, khỏe mạnh xuất viện tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, khoảng 6h sáng 11/7, ông W.C.N (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột quỵ ngưng tim khi đang chơi tennis tại một sân ở TP.HCM. May mắn, một nhân viên y tế gần đó đã nhanh chóng phát hiện và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) ngay lập tức, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Trong suốt quá trình di chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân liên tục được duy trì CPR. Khi nhập viện lúc 7h20, ông W.C.N đã ngưng tim, ngưng thở. "Báo động đỏ nội viện" được kích hoạt, huy động các khoa Hồi sức tích cực, Can thiệp Tim mạch và Gây mê Hồi sức cùng phối hợp. Sau 45 phút hồi sinh tim phổi và sốc điện liên tục, tim bệnh nhân đập trở lại.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành trái của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân được đặt stent khẩn cấp, sau đó được chăm sóc toàn diện với các biện pháp kiểm soát thân nhiệt, lọc máu và phục hồi chức năng. Sau một thời gian điều trị, ông W.C.N đã hồi phục hoàn toàn.

Thạc sĩ, bác sĩ Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Quân y 175, nhận định đây là một trong những ca hiếm hoi được cứu sống sau thời gian ngưng tim kéo dài. "Yếu tố then chốt chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, can thiệp đến hồi sức. Mô hình điều trị toàn diện giúp tăng đáng kể cơ hội sống và giảm tối đa tổn thương não", bác sĩ Kháng cho biết.

Tầm quan trọng của thời gian vàng và kỹ năng CPR

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với quận Gò Vấp tổ chức chương trình Huấn luyện đào tạo và diễn tập mô hình cấp cứu trước bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Kháng cho biết thêm, trường hợp ông W.C.N được cứu sống cũng gắn liền với hiệu quả của mô hình cấp cứu trước bệnh viện đang được thí điểm tại khu vực ông sinh sống. Nhờ mạng lưới cấp cứu tại chỗ đã được huấn luyện CPR, "thời gian vàng" đã được duy trì hiệu quả cho đến khi bệnh nhân đến bệnh viện.

Không chỉ có trường hợp ông W.C.N, trong 4 tháng qua, Bệnh viện Quân y 175 còn cứu sống thành công 5 bệnh nhân khác với thời gian ngưng tim từ 10 đến 35 phút.

Một trong số đó là bệnh nhân P.V.L (SN 1945) bị nhồi máu cơ tim khi đi bộ, được người xung quanh ép tim ngay lập tức. Nhờ đó, ông có mạch trở lại chỉ sau 8 phút hồi sức tại bệnh viện, được can thiệp khẩn cấp và xuất viện không có di chứng thần kinh. Ngược lại, một trường hợp khác là bệnh nhân P.T.B (SN 2005) ngưng tim khi đá bóng nhưng không được sơ cứu tại chỗ, dẫn đến não thiếu oxy kéo dài, dù được hồi sức tích cực vẫn có nguy cơ tổn thương não cao.

Những ca được sơ cứu sớm tại hiện trường có thời gian hồi phục nhanh hơn đáng kể, dù thời gian ngưng tim có thể dài. Ngược lại, các ca không được cấp cứu trước viện phải hồi sức lâu hơn và nguy cơ di chứng cao hơn. "Ba yếu tố vàng" để tối đa hóa cơ hội sống sót là: CPR sớm tại hiện trường, hệ thống phản ứng nhanh tại bệnh viện và điều trị toàn diện sau hồi phục.

Hướng đến tương lai: Phát triển mô hình cấp cứu trước viện tại Việt Nam

Mô hình cấp cứu trước bệnh viện đang mang lại cơ hội sống cho nhiều người hơn. Ảnh: BVCC

Đại tá, bác sĩ Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, cho biết sơ cứu kịp thời tại hiện trường là "điều kiện cần", còn điều trị chuyên sâu trong bệnh viện là "điều kiện đủ". Khi hai yếu tố này kết hợp, cơ hội sống và hồi phục toàn diện cho người bệnh sẽ tăng rõ rệt.

Nhận thức được điều này, Bệnh viện Quân y 175 đã chủ trì đề tài cấp Quốc gia "Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình cấp cứu trước bệnh viện" từ năm 2021. Đề tài đã khảo sát hơn 10.800 người dân và 1.200 nhân viên y tế tại 6 tỉnh, thành phố, từ đó hình thành 3 mô hình cấp cứu phù hợp cho thành phố, thị xã và nông thôn.

Mô hình này đang được thử nghiệm tại TP.HCM và tỉnh Tiền Giang. Song song đó, bệnh viện tổ chức nhiều khóa huấn luyện nâng cao cho nhân viên y tế và cộng đồng, bao gồm các kỹ năng nhận biết sớm ngưng tim, thực hành CPR chuẩn quốc tế và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED).

Thành công của 6 ca ngưng tim ngoại viện trong thời gian gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của mô hình này. Bác sĩ Ân khuyến cáo, những người trên 60 tuổi hoặc có bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ và vận động điều độ. Đặc biệt, mỗi gia đình nên chủ động học kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để không bỏ lỡ "thời gian vàng" khi sự cố xảy ra.

Thành công của Bệnh viện Quân y 175 đã khẳng định: CPR không chỉ là kỹ năng y tế mà là kỹ năng sinh tồn mà mỗi người dân đều cần được trang bị. Đây chính là chìa khóa để giảm thiểu tử vong và di chứng từ các ca ngưng tim, đuối nước và tai nạn cộng đồng.