Cú sốc của Victoria Beckham

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 19:08 GMT+7
Với ba tập phim tài liệu, Victoria Beckham cho công chúng thấy rõ để đạt đến thành công ngày hôm nay, cô phải trải qua hơn 20 năm đấu tranh tìm kiếm bản sắc và kiên trì đến cùng với mục tiêu đặt ra. Giới phê bình chấm phim ở mức trung bình - khá.
Sáng 9/10 (giờ địa phương), bộ phim tài liệu mang tên Victoria Beckham được phát hành sau nhiều tháng chờ đợi. Phim gồm 3 tập, do Nadia Hallgren đạo diễn. Đây là người từng thực hiện Becoming - phim tài liệu về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Đúng với tên gọi, nhân vật trung tâm của loạt phim tài liệu là Victoria Beckham, nhưng không đi sâu vào đời tư, thay vào đó mang đến cái nhìn cận cảnh hơn về sự nghiệp thời trang của cô.

Mạch phim chính là theo chân Victoria Beckham chuẩn bị cho show diễn đầu tiên của cô tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 9/2022. Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Victoria, khẳng định sự công nhận của thế giới thời trang đối với người đẹp sinh năm 1974 sau 14 năm thăng trầm.

Victoria Beckham dẫn dắt khán giả tìm hiểu về câu chuyện đời mình. (Ảnh: WireImages)

Thay vì đi theo trình tự thời gian, đạo diễn Hallgren kể chuyện bằng cách đan xen ký ức - hiện tại, giữa hình ảnh hậu trường của show thời trang với những đoạn hồi tưởng về quá khứ.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Victoria còn là cô bé được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng, không thể hòa nhập với môi trường xung quanh.

Gia nhập Spice Girls là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời Victoria Beckham. Chỉ trong thời gian ngắn, cô trở thành ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, được khán giả yêu mến, truyền thông săn đón và được tiếp cận với thời trang cao cấp. David Beckham thừa nhận vào thời điểm mới yêu Victoria, cô nổi tiếng và giàu có hơn anh.

Tuy nhiên, sự vinh quang đó không kéo dài. Spice Girls tan rã là cú sốc lớn đối với Victoria. Đang sống trong ánh hào quang rực rỡ, cô bỗng chốc chỉ còn được nhớ đến với danh xưng vợ của David Beckham.

Victoria từng cố gắng cứu vãn sự nghiệp âm nhạc bằng cách hoạt động solo. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con phải chấp nhận sự thật rằng cô không phải ca sĩ hát hay, nhảy giỏi.

Những năm sau đó, Victoria bị hòa tan vào thế giới của WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ). Cô cùng các con đi theo David đến bất kỳ thành phố nào anh thi đấu và vùi mình vào những cuộc mua sắm hàng hiệu không kiểm soát. Vòng một to bất thường do phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô bị chế nhạo trên truyền hình và mặt báo.

Từ Posh của Spice Girl, cô bị xếp vào hàng sao hạng B, sống ăn bám vào chồng và gắn liền với những dòng tiêu đề tiêu cực.

Về khoảng thời gian đó, Victoria chia sẻ: “Khi đó, tôi không thấy được thỏa mãn về sáng tạo. Đó là cách để tôi duy trì tên tuổi… Lúc đó, tôi không nhận ra, nhưng tôi đang loay hoay đi tìm bản thân. Tôi cảm thấy chưa hoàn thiện, buồn, bị mắc kẹt trong thời gian. Tôi biết ơn những gì tôi có, nhưng tôi cần mục đích sống. Tôi nhớ đã tự nhủ nếu có cơ hội một lần nữa, tôi sẽ không để mất nó”.

Victoria quyết tâm trở thành nhà thiết kế thời trang. (Ảnh: WireImages)

Khoảnh khắc thức tỉnh

Đối với Victoria, chuyển đến Mỹ vào năm 2007 (do David ký hợp đồng với câu lạc bộ LA Galaxy) giống như khởi đầu mới. Truyền thông lúc bấy giờ mô tả: “Victoria Beckham đã tìm được nơi thuộc về - xứ sở của thân hình siêu gầy, dáng bikini và Botox”.

Khi cuộc sống tìm được quỹ đạo mới, Victoria quyết tâm tập trung vào điều mình muốn - thời trang. Cô có được “khoảnh khắc thức tỉnh” khi nhận lời mời tham gia chiến dịch quảng cáo cho Marc Jacobs.

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Juergen Teller thực hiện khiến cô hoảng hốt nhận ra bản thân bị đưa ra làm trò cười và không ai coi trọng cô.

Victoria quyết tâm trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng ngoài tình yêu với thời trang, cô không có hiểu biết gì về ngành này. Người cô tìm đến để nhờ cậy là nhà thiết kế Roland Mouret vì cả hai có chung người quản lý.

Ai cũng hoài nghi về khả năng của Victoria, bao gồm hai nhà thiết kế hàng đầu là Tom Ford và Donatella Versace. Họ cho biết nhiều ngôi sao giải trí từng chọn cách thức tương tự, nhưng đều không được công nhận vì không thực sự sáng tạo, chỉ mượn danh nghĩa.

Trước sự phản đối của gần như cả thế giới, Victoria thể hiện quyết tâm bằng cách tháo túi ngực, khiêm tốn hơn và lao đầu vào học về thời trang.

Năm 2008, Spice Girls tái hợp bằng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Victoria tham gia vì muốn các con được thấy mẹ trong vai trò ca sĩ.

Người đẹp 7X cho biết dù tận hưởng những buổi biểu diễn đó, cô nhận ra bản thân không còn thuộc về sân khấu ca nhạc. Đây dường như là lời giải thích cho việc Victoria từ chối tái hợp nhóm những năm sau đó.

Tháng 9 cùng năm, Victoria Beckham ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, gồm 10 thiết kế đầm dạ hội cao cấp, ở New York.

Bộ sưu tập nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình về sự thanh lịch, chỉn chu. Ban đầu, người ta nghi ngờ Roland Mouret mới thực sự là chủ nhân của những thiết kế đó. Tuy nhiên, theo thời gian, Victoria chứng minh được tài năng và chuyển mình thành công sang vai trò nhà thiết kế thời trang.

Dù đam mê thiết kế giúp cô tạo dựng thương hiệu, thiếu sót trong quản lý tài chính khiến công ty của cô gặp nhiều khó khăn. Thương hiệu kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, tiền David đổ vào đầu tư cho vợ như muối bỏ bể.

Thấy doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không thể cứu vãn, Victoria Beckham lâm vào khủng hoảng. Nhớ lại giai đoạn đó, cựu ca sĩ không kìm nén được nước mắt.

“Chúng tôi lỗ hàng triệu bảng Anh. Tôi không biết phải làm gì. Tôi tuyệt vọng muốn cứu công việc kinh doanh mà tôi vô cùng trân trọng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chính mình đang sụp đổ”, cô kể.

Mặc dù luôn ủng hộ vợ, David nhận định không còn cửa nào để cứu vãn công việc kinh doanh của Victoria.

Nhận thấy không thể tiếp tục lãng phí tiền bạc của chồng, Victoria cầu cứu David Belhassen, nhà sáng lập quỹ Neo Investment Partners. Tuy nhiên, cô bị từ chối vì Belhassen cũng cho rằng không thể làm gì khác.

Thế nhưng, may cho Victoria, vợ của Belhassen yêu thích trang phục do cô thiết kế và nhiều lần mua. Thấy vợ mặc bộ cánh đẹp mắt khiến Belhassen đổi ý.

Kết thúc phim, show diễn đầu tiên tại Tuần lễ thời trang Paris 2022 thành công dù trước đó gặp phải một số thử thách như mưa lớn và người mẫu bị thương, phải đổi trang phục.

Sau show diễn, vợ chồng Beckham đi dạo trong khuôn viên điền trang ở Cotswolds (Anh). Họ cùng nhau nhìn lại hành trình sóng gió gần 20 năm qua và vạch ra con đường tương lai.

Victoria bày tỏ phần lớn lý do cho những nỗ lực của cô là David. Cô nói với chồng: "Anh biết đó, dĩ nhiên em thấy áy náy về quãng thời gian em phải nhờ anh giúp. Em muốn chứng minh cho chính mình. Khi em thấy gương mặt anh và các con sau hậu trường buổi trình diễn, đó là khoảnh khắc mà em có thể thấy anh tự hào về em như thế nào".

Đánh giá trái chiều

Giới chuyên môn có đánh giá trái chiều về bộ phim tài liệu cùng tên của Victoria Beckham. Nhiều nhà phê bình vui mừng khi phim mang đến cái nhìn sâu sắc về một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Số khác lại cho rằng đó là câu chuyện nhàm chán và khô khan.

Aramide Tinubu của Variety khen Victoria Beckham là loạt phim ngắn nhưng hấp dẫn về sự trưởng thành, chấp nhận bản thân và quyết tâm. Nó khám phá sự tiến hóa và ý nghĩa của việc thực sự là chính mình.

Bên cạnh đó, phim hiệu quả trong việc phơi bày nạn phân biệt giới tính và sự khắt khe mà giới truyền thông đối xử với các nữ ngôi sao, đặc biệt là vào đầu những năm 2000 - thời kỳ paparazzi hoành hành và tin lá cải là “mồi ngon” cho công chúng.

Tờ Metro chấm phim đạt 4,5/5 sao, với nhận xét: "Trong bộ phim tài liệu mới mang tên chính cô trên Netflix, sự mong manh và dễ tổn thương của Victoria Beckham được phơi bày rõ rệt. Tuy nhiên, đây không chỉ là chiến dịch quảng bá phù phiếm cho thương hiệu thời trang xa xỉ của cô. Xuyên suốt ba tập phim, Victoria cho thấy rõ sự sâu sắc. Cô kể lại mọi điều - từ những trải nghiệm phân biệt giới tính phải đối mặt trong sự nghiệp, đến khủng hoảng tài chính nặng nề khi công ty rơi vào tình trạng thâm hụt hàng triệu bảng Anh và cuộc chiến với chứng rối loạn ăn uống. Victoria không hề né tránh quá khứ hay những thử thách mà cô vượt qua. Ở cô, người ta cảm nhận được sự tự nhận thức sâu sắc về đặc quyền và vị thế mà mình đang có".

Dù chỉ chấm 2/5 sao, cây viết Anita Singh của Telegraph cho biết những đoạn Victoria nói về quá khứ của mình thật sự cuốn hút. Cô thông minh và biết cách tạo ra những câu nói khiến người ta nhớ mãi. Cô gây ấn tượng với sự hóm hỉnh khi nhắc đến việc phẫu thuật tháo bỏ túi ngực, như một cách tách mình khỏi hình ảnh “vợ cầu thủ” hào nhoáng tại World Cup 2006. Cô cũng đề cập đến những chủ đề nghiêm túc hơn, bao gồm bị bắt nạt thời thơ ấu và chứng rối loạn ăn uống.

Tờ The Guardian chấm 3/5 sao. Lucy Mangan chỉ ra Victoria Beckham được xây dựng tỉ mỉ, chi tiết nhưng lại nhàm chán. Nữ tác giả không hài lòng về việc bỏ ra 3 giờ xem phim mà chỉ nghe những lời sáo rỗng. Theo bà, đây là lãng phí vì có thể khai thác nhiều điều từ Victoria Beckham.

Bà Mangan thậm chí cho rằng phim là phiên bản tương tự như series truyền hình thực tế With Love, Meghan.

“Đây là tác phẩm tâng bốc dành cho Victoria, cho chồng cô là David, cho dòng sản phẩm làm đẹp và trên hết là cho công việc kinh doanh thời trang của cô”, bà Mangan viết.

Tờ Financial Times chấm 2/5 sao, kèm theo nhận xét phim được thể hiện chuyên nghiệp và trau chuốt đến mức nhàm chán, gần như không có yếu tố nào gây tranh cãi.

Independent không chấp nhận việc phim khắc họa Victoria Beckham như "kẻ yếu thế kiên cường" - vươn lên trở thành nhà thiết kế bất chấp mọi nghịch cảnh.

"Đây rõ ràng là câu chuyện từ giàu đến giàu. Một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng kết hôn với cầu thủ danh tiếng, rồi tự gây dựng thương hiệu thời trang thành công bằng cách tận dụng khối tài sản khổng lồ cùng mạng lưới quan hệ cấp cao có sẵn", tờ báo Anh phân tích.

