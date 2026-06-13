Cử tri Thuận Giao đề xuất mở rộng đường ĐT743, tận dụng đất công làm công viên phục vụ người dân

Cử tri lo ngại quá tải giao thông, đường xuống cấp

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, hạ tầng giao thông và không gian xanh đang trở thành những yêu cầu cấp thiết tại nhiều khu vực của TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao chiều 12/6 vừa qua, hàng loạt kiến nghị liên quan đến mở rộng đường sá, khắc phục ngập úng và phát triển công viên trên quỹ đất công đã được người dân gửi đến các đại biểu HĐND thành phố.

Theo đó, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1 gồm ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, bà Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM.



Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao. Ảnh: Gia Linh



Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

Theo phản ánh của người dân, tuyến ĐT743 hiện đóng vai trò huyết mạch kết nối các khu dân cư, trường học và khu công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, mặt đường nhiều đoạn còn nhỏ hẹp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, khiến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra.

Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri Lý Chung Thành - khu phố Bình Giao, cho biết sau khi dự án mở rộng quốc lộ 13 được triển khai, nhiều phương tiện đã chuyển hướng lưu thông qua tuyến đường dẫn vào KCN Việt Hương và các tuyến đường nội khu dân cư. Điều này khiến nhiều đoạn đường nhanh chóng xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.

“Người dân mong các cơ quan chức năng sớm khảo sát và có kế hoạch nâng cấp những tuyến đường hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông”, ông Thành đề nghị.

Cử tri kiến nghị biến đất công thành công viên

Bên cạnh hạ tầng giao thông, nhu cầu về không gian xanh và khu vui chơi công cộng cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri Vũ Đức Thọ - khu phố Bình Quới A, cho biết khu vực Bình Phước B trước đây từng được quy hoạch làm khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, khu đất này được giao cho phường An Phú quản lý nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Theo ông Thọ, thành phố cần nghiên cứu chuyển đổi các khu đất công, đất dôi dư có diện tích phù hợp thành công viên hoặc khu sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, đồng thời góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và môi trường sống.



Nhiều kiến nghị liên quan đến mở rộng đường sá, khắc phục ngập úng và phát triển công viên trên quỹ đất công được cử tri phường Thuận Giao trình bày. Ảnh: Gia Linh

Trao đổi với cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thuận Giao cho biết các kiến nghị liên quan đến giao thông, trong đó có tuyến Nguyễn Văn Luông, sẽ được địa phương tổng hợp, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để báo cáo Sở Xây dựng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với tuyến đường vào KCN Việt Hương, chính quyền địa phương đã ghi nhận thực trạng xuống cấp do lưu lượng xe lớn và đang đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công để từng bước nâng cấp trong thời gian tới.

Về tình trạng ngập úng trên đường Bình Chuẩn 71, đoạn giao với đường Nguyễn Văn Luông, UBND phường đã đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng và sớm có phương án xử lý nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân.

Lãnh đạo phường Thuận Giao cho biết các kiến nghị liên quan đến giao thông sẽ được xem xét xử lý. Ảnh: Gia Linh

Liên quan đến đề xuất phát triển công viên trên quỹ đất công, lãnh đạo phường cho biết địa phương đang rà soát quỹ đất hiện có, xây dựng kế hoạch và đề án đầu tư theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngoài ra, phường Thuận Giao đang phối hợp với ngành y tế rà soát hơn 5.100 người cao tuổi để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ. Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, địa phương tiếp tục thống kê nhu cầu, rà soát quỹ đất và đề xuất các dự án phù hợp nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người lao động và người thu nhập thấp trong thời gian tới.