Nguyên liệu:

- Tôm tươi bóc vỏ: 10 con.

- Rau lang rửa sạch, để ráo: 100g.

- Bột làm bánh kếp Hàn Quốc: 100g.

- Nước lọc: 100g.

- Ớt sừng thái khoanh: vừa đủ.

- Tép khô: vừa đủ.

Cách làm chi tiết:

Bước 1: Sơ chế

Lấy phần lá rau lang, chọn lá bánh tẻ rồi rửa sạch.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ chỉ đen.

Bước 2: Pha bột

Trộn bột bánh với nước sao cho thành hỗn hợp sền sệt.b

Cho rau lang đã rửa sạch vào, đảo cho bột áo đều lá.n

Bước 3: Chiên bánh

Làm nóng chảo, cho ít dầu vào rồi đổ hỗn hợp rau bột vào, dàn đều.

Xếp tôm, ớt khoanh và tép khô lên trên.

Đậy nắp, chiên lửa nhỏ trong khoảng 4 phút.

Mở nắp, lật bánh và chiên mặt còn lại đến khi vàng giòn.

Khi hai mặt đều giòn thơm thì tắt bếp, gắp ra đĩa.

Rau lang phủ kín mặt bánh, xen giữa là tôm tươi, điểm thêm tôm khô và ớt đỏ chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Món này ăn không cần chấm gì cũng ngon xuất sắc!