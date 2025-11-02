Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 02/11/2025

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Theo Minh Ngọc (Doisongiadinh) Chủ nhật, ngày 02/11/2025
Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!
Nguyên liệu:

- Tôm tươi bóc vỏ: 10 con.

- Rau lang rửa sạch, để ráo: 100g.

- Bột làm bánh kếp Hàn Quốc: 100g.

- Nước lọc: 100g.

- Ớt sừng thái khoanh: vừa đủ.

- Tép khô: vừa đủ.

Cách làm chi tiết:

Bước 1: Sơ chế

Lấy phần lá rau lang, chọn lá bánh tẻ rồi rửa sạch.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ chỉ đen.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 1

Bước 2: Pha bột

Trộn bột bánh với nước sao cho thành hỗn hợp sền sệt.b

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 2

Cho rau lang đã rửa sạch vào, đảo cho bột áo đều lá.n

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 3

Bước 3: Chiên bánh

Làm nóng chảo, cho ít dầu vào rồi đổ hỗn hợp rau bột vào, dàn đều.

Xếp tôm, ớt khoanh và tép khô lên trên.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 4

Xếp tôm, ớt khoanh và tép khô lên trên.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 5

Đậy nắp, chiên lửa nhỏ trong khoảng 4 phút.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 6

Mở nắp, lật bánh và chiên mặt còn lại đến khi vàng giòn.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 7

Khi hai mặt đều giòn thơm thì tắt bếp, gắp ra đĩa.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 8

Rau lang phủ kín mặt bánh, xen giữa là tôm tươi, điểm thêm tôm khô và ớt đỏ chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Món này ăn không cần chấm gì cũng ngon xuất sắc!

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng - 9

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

Tử vi ngày mai: Mùa đông mang phước lành cho 4 con giáp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Tết về ấm no

Theo tử vi ngày mai, mùa đông đến mang đến cho 4 con giáp nhiều phúc lành. Sự giàu có không đến sau một đêm, mà đạt được nhờ sự siêng năng và chăm chỉ.

Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!

Gia đình
Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, đừng kho hay luộc, chế biến theo cách này vừa ngon ngọt vừa hấp dẫn

Gia đình
Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, đừng kho hay luộc, chế biến theo cách này vừa ngon ngọt vừa hấp dẫn

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Gia đình
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn 'lột xác' của 'ông chú'

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Gói ghém cuộc sống trong 'nhà' 10m2 ở phố cổ Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận
Thế giới

Sau lời phát biểu của ông Putin, Mỹ đã phạm phải một sai lầm lớn trong lúc nóng giận

Thế giới

Đây là điều hiếm thấy, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới truyền thông Mỹ đã có thể nhìn rõ tương lai...

Video phát biêu của Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Video

Video phát biêu của Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Xây dựng nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC
Thể thao

HLV Harry Kewell chỉ ra vấn đề của Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell đã chỉ ra hạn chế của Hà Nội FC sau trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2025/2026.

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã
Xã hội

Điện Biên: 3 gia đình dân tộc thiểu số hiến đất xây dựng trường liên cấp của xã

Xã hội

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam, ngày 2/11, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực 2 (tỉnh Điện Biên) cho biết, có 3 gia đình đã tự nguyện hiến đất để xây dựng Trường liên cấp xã Núa Ngam.

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng
Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng cùng tên: Một người là Cục trưởng, người kia là Đại tá, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng

Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Nhân dân cùng tên Xuân Bắc đều giữ vị trí quan trọng: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người kia là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng
Văn hóa - Giải trí

Bố chồng Tăng Thanh Hà trích tiền nghỉ hưu chục tỷ làm từ thiện, vợ con đưa thêm hàng trăm triệu vẫn không đủ dùng

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi về hưu, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là gương mặt màn ảnh nổi tiếng trải lòng sau lần phẫu thuật thứ 2

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng trải lòng về lần phẫu thuật thứ hai, hé lộ tình trạng sức khỏe và những thay đổi trong cuộc sống sau điều trị.

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tỉnh Tuyên Quang sở hữu tiềm năng lớn với tổng đàn trâu, bò hơn 391.000 con, trong đó có nhiều giống bò chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi vẫn đang bị kìm hãm bởi tư duy manh mún, nhỏ lẻ và thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để "lột xác", việc xây dựng các chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm được xác định là chìa khóa then chốt.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện, nguồn tin của báo Dân Việt vừa cho biết.

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ
Pháp luật

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, trong khoảng 1 năm, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 23 bản án dân sự của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đánh giá chứng cứ.

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu
Nhà nông

Lũ lụt lớn bất thường ở Đồng Tháp Mười: Tây Ninh, Đồng Tháp thiệt hại nặng, hàng nghìn hecta lúa ngập sâu

Nhà nông

Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn dâng cao khiến khu vực Đồng Tháp Mười chìm trong biển nước. Tây Ninh ghi nhận hơn 2.200ha lúa bị ngập, gần 1.000ha mất trắng; trong khi tại Đồng Tháp, mực nước lũ vượt đỉnh lịch sử năm 2000, hàng trăm hecta lúa và cây ăn trái bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm
Nhà nông

Nuôi cá chép ngon trên ruộng bậc thang ở Tuyên Quang, lúa tốt, cá tươi, kẹp nướng than, cả làng thơm

Nhà nông

Trên những thửa ruộng bậc thang trồng lúa xanh mướt ở thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Lâm Bình trước đây) người dân kết hợp trồng lúa với nuôi cá chép ruộng. Nuôi cá chép ngon trong ruộng lúa bậc thang là mô hình tận dụng hiệu quả diện tích canh tác, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho bà con.

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô
Nhân ái

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Nhân ái

Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.

3 lý do nào khiến Lưu Bang không 'ra tay' với Lã Hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Một người cơ trí như Lưu Bang lại không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu hay sao?

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Lai Châu Ngày Mới

Liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư, Lai Châu) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân sở tại tham dự. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã về dự và chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn
Media

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Media

Mưa lớn kéo dài khiến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch
Nhà nông

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch

Nhà nông

Mô hình trồng lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mã Pì Lèng (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cây sinh trưởng tốt mà còn tạo cảnh quan hài hòa với không gian du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân vùng Cao nguyên đá.

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tour trực thăng tại TP.HCM sẽ được khai thác lại từ tháng 12 tới. Điểm mới của tour là sẽ khám phá TP.HCM, biển Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao. Đây là sản phẩm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân 'cố thủ' xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Thể thao

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Thể thao

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Xã hội

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Xã hội

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

Thứ cây quý hiếm'cây sách Đỏ' suýt tuyệt chủng đang sống 'bình yên' ở một khu rừng Thanh Hóa
Nhà nông

Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Nhà nông

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 1-11 cho biết nhóm cây hạt trần quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện năm 2011 (địa phận rừng Quan Hóa trước đây) hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, 'giật' liên tiếp hai giải thưởng danh giá
Xã hội

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, "giật" liên tiếp hai giải thưởng danh giá

Xã hội

Cộng đồng Toán học quốc tế đang xôn xao sau khi nhà Toán học 34 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng cùng lúc được vinh danh ở hai giải thưởng danh giá, được xem là “chỉ dấu” cho khả năng giành Huy chương Fields – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Toán học.

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m
Media

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Media

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến nước lũ dâng nhanh, làm nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có nơi gần 2m.

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng
Media

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Media

Nhiều căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng sau khi dòng nước lớn từ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt bất ngờ vỡ, tràn về vùng hạ du. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt
Media

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt

Media

Theo ghi nhận vào sáng ngày 2/11, khi nước vừa rút nhiều du khách nước ngoài vẫn đổ về Hội An tham quan, trải nghiệm phố cổ sau lụt.

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này
Văn hóa - Giải trí

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black thông báo mình đã được ra viện và đang chờ ngày thực sự hồi phục để được phục vụ khán giả.

