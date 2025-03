Cửa hàng Cỏ Mềm 8/3: Rộn ràng học sinh mua quà tặng cô giáo

Nhộn nhịp những bàn tay nhỏ tự chọn quà

Ngày 8/3 đang đến gần, như thường lệ, thị trường quà tặng phụ nữ lại sôi động hơn bao giờ hết. Showroom tại 220 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) - một trong số 60 cửa hàng, thuộc hệ thống cửa hàng trên 32 tỉnh thành toàn quốc của Cỏ Mềm, những ngày này đã hoàn tất khâu trang trí, dự trữ và chuẩn bị hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của người tiêu dùng.

Các phụ huynh và em nhỏ tới cửa hàng Cỏ Mềm chọn quà.

Thông tin từ chị Nguyễn Thị Xuân Thương - đại diện cửa hàng Cỏ Mềm Hồ Tùng Mậu cho hay, trong các dịp như 8/3, bên cạnh việc mua sắm quà tặng cho bà, mẹ, cho vợ hay người yêu thì số lượng phụ huynh, học sinh tìm đến Cỏ Mềm mua quà tặng cho cô giáo là tương đối lớn. Năm nay, bên cạnh việc cho ra mắt bộ nhận diện quà tặng theo chủ đề chung có tông hồng xanh bắt mắt, nữ tính, Cỏ Mềm còn tung ra hơn 50 hộp quà tặng khác nhau, có giá trị dàn trải từ 200.000 đồng tới hơn 1.000.000 đồng, giúp các phụ huynh học sinh có thể dễ dàng lựa chọn quà tặng theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Các hộp quà của Cỏ Mềm thỏa mãn tiêu chí kinh tế & tinh tế

Cũng theo chị Thương, từ cuối tháng 2 tới nay, cửa hàng đã đón nhiều lượt phụ huynh dẫn theo con cái tới cửa hàng, để các con được tự chọn quà, tự viết thiệp tặng cô. "Những bàn tay nhỏ nhắn, nắn nót từng câu chữ, trông rất đáng yêu" - chị chia sẻ.

Ghi nhận thêm tại cửa hàng Cỏ Mềm Thủ Đức, chị Vũ Thị Huệ (nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Năm nào tôi cũng đi mua sắm quà tặng cho cô giáo cùng con. Đây là một cách rất thiết thực để giáo dục con về lòng biết ơn, tinh thần tôn sư trọng đạo. Năm nay, mẹ con tôi lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên để tặng cô giáo. Nhìn chung giá sản phẩm khá hợp lý, mẫu mã phong phú và khuyến mãi rất hấp dẫn".

Giáo dục sự biết ơn từ những món quà nhỏ

Xã hội ngày càng phát triển, những giá trị truyền thống đôi khi sẽ bị mai một, nên việc giáo dục con trẻ lòng biết ơn đối với thầy cô là rất quan trọng và cần thiết. Chính vì thế, khác với trước đây - phụ huynh thường "thay mặt" con cái chuyện tặng quà, thì nay, nhiều gia đình muốn tạo điều kiện để các con tự chọn quà, viết thiệp, như một phương pháp để các con hiểu hơn về tinh thần tôn sư trọng đạo.

Các bạn nhỏ tự tay chuẩn bị quà tặng cô giáo.

Thấu hiểu và ủng hộ những suy nghĩ, hành động đẹp ấy, ở cửa hàng Cỏ Mềm, nhãn hàng đã thiết kế những góc viết thiệp riêng, để các con được tự tay chuẩn bị quà tặng cô giáo. Ngoài ra, các sản phẩm của Cỏ Mềm từ chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, nước hoa, son môi, trang điểm, mỹ phẩm đường uống,... cũng được tổng hợp thành cuốn danh mục dễ nhìn, kết hợp với nhân viên tư vấn luôn túc trực, giúp các bạn nhỏ có thể dễ dàng lựa chọn quà tặng phù hợp với cô giáo mà không cần phiền đến bố mẹ.

Một trong những hộp quà phù hợp tặng cô giáo dịp 8/3 của Cỏ Mềm.

Cô bé Thanh Thanh (8 tuổi, Hà Nội) cầm túi quà tặng cô với ánh mắt hân hoan: "Con tự tay chọn một thỏi son dưỡng và tuýp kem tay mùi trà đào tặng cô. Con biết cô cầm phấn nhiều, chắc tay hay bị khô, nên con chọn món này". Bên cạnh, chị Ngọc Thủy - mẹ bé cũng vui vẻ gật đầu: "Hôm nay, con tự tay mày mò lựa chọn, xem cái gì phù hợp nhất với cô, đây cũng là một cách học quan tâm, yêu thương người khác. Tôi cũng muốn con hiểu rằng, việc tặng quà không chỉ là hình thức, mà còn là phải thực hiện bằng cả cái tâm. Con biết dành tiền tiết kiệm mua quà cho cô, biết sử dụng những lời yêu thương mình tự suy nghĩ, đó là một bài học rất đáng trân trọng".

Cỏ Mềm tung ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn dịp 8/3.

Được biết, năm nay, nhãn hàng Cỏ Mềm tiếp tục tung ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn như mua 4 sản phẩm tặng 1 sản phẩm miễn phí, tặng khăn lụa cao cấp trị giá 120.000 đồng cho mọi đơn hàng, hộp quà tích hợp "all in one" - mua mỹ phẩm, tặng kèm thiệp, hộp quà và túi đựng trang trọng,... Người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng mua sắm, lựa chọn quà tặng Cỏ Mềm ở bất kỳ nơi đâu - ở bất kỳ thời điểm nào, bởi ngoài hệ thống 60 cửa hàng trên toàn quốc, nhãn hàng còn phủ sóng khắp các kênh online như website, fanpage, Tiktok, Shopee,...