“Cửa ngõ miền Tây Nam Bộ” thêm cơ hội phát triển đô thị vùng sau sáp nhập

Theo Quy hoạch, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023), giai đoạn 2021-2030, “cửa ngõ miền Tây” này đặt mục tiêu đô thị hóa khoảng 55%. Theo đó, tất cả đô thị loại III trở lên phải hoàn thiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa...

Bức tranh phát triển đô thị vùng

Thời gian qua, "cửa ngõ miền Tây Nam Bộ" đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm nóng đô thị – công nghiệp ở phía Tây TP.HCM. Sự phát triển này được thể hiện rõ qua cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, khả năng kết nối xã hội được tăng cường cùng với sự xuất hiện của các tiện ích đô thị hiện đại.

Nhìn chung, quá trình phát triển đô thị tại khu vực này đang mở ra nhiều triển vọng đầy hứa hẹn. Đặc biệt, mô hình đô thị được định hướng theo hướng "hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc văn hóa", không chỉ tạo sự gắn kết chặt chẽ với TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long mà còn góp phần xây dựng một diện mạo đô thị độc đáo và toàn diện.

Bên cạnh những định hướng phát triển tổng thể, nhiều khu đô thị mới và dự án quy mô lớn cũng đang được triển khai, góp phần định hình diện mạo đô thị của tỉnh Tây Ninh mới. với các dự án đô thị trọng điểm nổi bật:

Tân Mỹ Ecological Urban Area: Với diện tích khoảng 930 ha và tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, dự án này tọa lạc tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Hòa, Long An). Khi hoàn thành, khu đô thị này dự kiến phục vụ khoảng 81.000 người, cung cấp 7.300 căn hộ, 13.000 nhà phố/biệt thự và 7.000 căn nhà ở xã hội.

An Huy Urban Area: Cũng nằm trong khu vực Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), dự án này có diện tích 120 ha và vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng (tương đương ~148,6 triệu USD). An Huy Urban Area sẽ cung cấp hơn 2.250 nền rumah và shophouse.

Ngoài ra, nhiều dự án đô thị lớn khác với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD từ các nhà phát triển uy tín như Vingroup, BIM và Phú Mỹ Hưng cũng đang được triển khai.

Nhiều trung tâm thương mại lớn đang được xây dựng ở Long An (nay thuộc Tây Ninh) để phục vụ người dân.

Đồng thời, hạ tầng giao thông thúc đẩy đô thị hóa, tăng cường kết nối với TP.HCM và vùng lân cận với 11 dự án hạ tầng giao thông, giai đoạn 2021-2025, tổng vốn hơn 1,3 tỷ USD, bao gồm các tuyến kết nối cao tốc, cảng Long An, đường bộ trọng điểm; đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Long An (Bến Lức-Trung Lương) dài gần 7 km sẽ hoàn thiện kỹ thuật vào cuối 2025 và đưa vào sử dụng năm 2026; cao tốc Bến Lức – Long Thành (58 km) hiện đang xây dựng, đi qua huyện Cần Giuộc và Bến Lức, kết nối Đông Nam Bộ và TP.HCM; khu vực Cảng quốc tế Long An (Cần Giuộc) đang mở rộng từ công suất 15 triệu tấn lên hơn 80 triệu tấn hàng hóa/năm — tạo động lực lớn cho logistics và đô thị ven cảng. “Cửa ngõ miền Tây” có kế hoạch xây 10 trung tâm logistics tại các địa phương trọng điểm, như Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa... phục vụ chuỗi cung ứng và đô thị hóa.

Cuối cùng, “cửa ngõ miền Tây” này đang phát triển nhà ở xã hội và dân cư đô thị. Kế hoạch đến 2030 nơi đây sẽ hoàn thành 71.250 căn nhà xã hội cho công nhân và cư dân thu nhập thấp.

Chính quyền nơi đây đang thúc đẩy rút ngắn thủ tục đầu tư và đẩy nhanh khởi công 21 dự án mới trong năm nay để thu hẹp khoảng trống cung – cầu.

Tây Ninh lợi thế phát triển đô thị vùng càng rộng mở sau sáp nhập

Sau khi Long An và Tây Ninh sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết của Quốc hội, Long An sẽ đảm nhận một vị thế chiến lược hoàn toàn mới trong phát triển đô thị vùng. Theo một số chuyên gia kinh tế, đây là những lợi thế nổi bật: Tây Ninh (gồm cả Long An cũ) với vị trí địa lý chiến lược tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vị thế đặc biệt này, đặt ra yêu cầu cao về một chiến lược phát triển đô thị toàn diện, cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng nhanh chóng do sự lan tỏa từ TP.HCM và việc bảo tồn các giá trị sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc tỉnh Tây Ninh mới đặt thủ phủ tại TP. Tân An (Long An cũ), đồng nghĩa Long An trở thành trung tâm chính trị – hành chính ở diện rộng. Đại đô thị song song hình thành: Long An (cũ) và Tây Ninh (mới) cùng làm “trái tim” đô thị – kinh tế mới cho tỉnh hợp nhất này, với Long An là đối trọng quan trọng về phía Nam kết nối TP.HCM và ĐBSCL.

Hạt nhân kết nối vùng – đòn bẩy đô thị vệ tinh. Long An (cũ) tiếp tục là cầu nối giữa TP.HCM và vùng Tây Nam Bộ, nay càng được củng cố với mạng lưới hạ tầng liên tỉnh, cao tốc và vành đai phát triển mạnh mẽ.

Sau khi Long An và Tây Ninh sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết của Quốc hội, Long An sẽ đảm nhận một vị thế chiến lược hoàn toàn mới trong phát triển đô thị vùng. Theo một số chuyên gia kinh tế, đây là những lợi thế nổi bật: Tây Ninh (gồm cả Long An cũ) với vị trí địa lý chiến lược tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vị thế đặc biệt này, đặt ra yêu cầu cao về một chiến lược phát triển đô thị toàn diện, cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng nhanh chóng do sự lan tỏa từ TP.HCM và việc bảo tồn các giá trị sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trục đô thị vệ tinh từ Đức Hòa – Trảng Bàng được tái cấu trúc trở thành khu đô thị trọng điểm, đồng hành cùng thủ phủ Long An để dẫn dắt xu hướng giãn dân từ TP.HCM.

Đồng thời, Hạ tầng quy hoạch bài bản – nền tảng “kết nối & lan tỏa”. Theo đó, Các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, Bến Lức – Long Thành, đường Gò Dầu – Xa Mát được xúc tiến mạnh, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027.

Long An (cũ) trở thành đầu mối liên kết vùng: từ TP.HCM sang Tây Nam Bộ, cửa khẩu Campuchia, cảng biển quốc tế & logistics liên biên giới.

Đô thị phường Long An.

Từ đây, với những lợi thế mới này, Long An (cũ) sẽ bứt phá về lợi thế đô thị – bất động sản. Thủ phủ công nghiệp Long An (cũ) gồm Đức Hòa, Bến Lức, Tân An sẽ được nâng lên thành khu đô thị trung tâm mới, đồng hành với các đô thị vệ tinh xung quanh như Vinhomes Green City, tạo điểm đến đầu tư đặc biệt trong vùng Tây Bắc TP.HCM.

Đồng thời, tại Long An (cũ) bất động sản đô thị, công nghiệp và kinh tế cửa khẩu sẽ hưởng lợi rõ rệt, như đất nền tại Trảng Bàng, Gò Dầu, Đức Hòa, Bến Lức; bất động sản công nghiệp và kho vận ven các trục cao tốc; du lịch nghỉ dưỡng sinh thái dọc hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Tây Ninh không chỉ gia tăng diện tích và dân số, mà còn trở thành trung tâm hành chính – đô thị vệ tinh chiến lược, dẫn đầu phát triển vùng Tây Bắc TP.HCM. Qua việc kết nối hạ tầng hiện đại, (cửa ngõ miền Tây) này sẽ là hạt nhân dẫn dắt sự phát triển kinh tế – đô thị quy mô lớn, đa ngành và bền vững.