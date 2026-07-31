Cuba có chính sách mới về nhà ở, những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cấp nhà?

Theo tờ Granma (Cuba), dự thảo Luật Nhà ở mới dự kiến ​​sẽ được Quốc hội Cuba thông qua sau khi được thảo luận công khai, được hình thành như một bộ luật bảo trợ xã hội, một lá chắn pháp lý cho những người già, khuyết tật hoặc gặp khó khăn về kinh tế thoát khỏi nguy cơ trở thành người vô gia cư.

Tại Điều 7 của dự thảo luật quy định, những người sống trong điều kiện rủi ro, người dễ bị tổn thương do tuổi tác, bệnh tật, khuyết tật, bạo lực gia đình, những người làm công việc nội trợ và chăm sóc không được trả lương với nguồn lực kinh tế hạn chế, những người có thu nhập thấp,... sẽ được ưu tiên việc tiếp cận nhà ở phù hợp.

Điều 61.4 quy định, nhà ở gia đình được miễn tịch thu. Bất kỳ hành vi định đoạt nào (bán, trao đổi, tặng), chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền liên quan phải xem xét đến quyền lợi của những người cần được bảo vệ nhất, phù hợp với Bộ luật Gia đình và Bộ luật Trẻ em và Thanh thiếu niên.

Dự thảo luật Nhà ở mới của Cuba hướng đến mục tiêu đảm bảo không để gia đình dễ bị tổn thương nào gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Granma.

Điều 66.4 quy định cơ chế phản ứng tức thời: trong trường hợp bạo lực giới hoặc bạo lực gia đình, Sở Nhà ở của địa phương phải phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Hơn nữa, khi phân bổ nhà ở do Nhà nước xây dựng hoặc quản lý, phải áp dụng các tiêu chí khách quan và minh bạch với cách tiếp cận về giới và đa chiều, ưu tiên các nạn nhân của bạo lực giới hoặc bạo lực gia đình cần giải pháp nhà ở ngay lập tức.

Luật cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ cụ thể cho trẻ em: nếu trẻ em hoặc thanh thiếu niên đang được người khác ngoài cha mẹ chăm sóc, nhà ở được cung cấp như chỗ ở tạm thời cho đến khi các em đủ tuổi trưởng thành.

Điều 55 của luật quy định, nếu các bậc cha mẹ có 3 con trở lên, đã được cấp quyền sở hữu nhà ở, quyết định mua nhà trong vòng 15 năm đầu tiên kể từ ngày lập thỏa thuận cấp nhà, thì có quyền ưu tiên mua và chuộc lại.

Nếu họ cố gắng tặng hoặc trao đổi nhà trong cùng thời hạn đó, họ cần có sự cho phép của Ban Quản lý Nhà ở.

Điều 32 quy định, giá nhà ở do Hội đồng Hành chính địa phương ấn định cho những người thuộc hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc thanh thiếu niên không đủ khả năng chi trả có thể được Nhà nước tài trợ toàn phần hoặc một phần.

Một khía cạnh khác của Dự luật Nhà ở của Cuba là Điều 60.1 cho phép hội đồng dành sự quan tâm khác biệt cho các khu dân cư và khu vực dễ bị tổn thương nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.

Theo đó, cư dân được hưởng nhiều quyền lợi như phân bổ đất đai và hỗ trợ tái định cư, ưu tiên những người ở các khu vực có nguy cơ cao; ưu tiên bảo tồn và phục hồi; tư vấn pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật; giảm tiền thuê nhà hàng tháng; hỗ trợ các chương trình việc làm và đào tạo về xây dựng, năng lượng tái tạo.