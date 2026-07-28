Cục CSGT đề xuất bỏ quy định mượn làn ngược chiều để vượt xe

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đề xuất thay đổi cách tổ chức giao thông, không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe tại một số tuyến đường không bảo đảm an toàn.

Đề xuất được Cục CSGT đưa ra tại cuộc làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam về các giải pháp tổ chức giao thông mới.

Theo Cục CSGT, thống kê cho thấy vượt xe bằng cách lấn sang làn đường ngược chiều là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, chiếm trung bình khoảng 15% tổng số vụ tai nạn theo nhóm nguyên nhân.

Hình ảnh tài xế mượn làn ngược chiều để vượt xe. Ảnh minh họa.

Cơ quan này cho rằng trên các tuyến đường có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt (vạch 1.1), nhiều tài xế có xu hướng lấn sang phần đường ngược chiều thay vì đi đúng bên phải theo chiều lưu thông. Thói quen này dần hình thành tâm lý không muốn di chuyển theo dòng xe cùng chiều, chỉ cần có xe phía trước là tìm cách vượt.

Theo đánh giá của Cục CSGT, không ít trường hợp tài xế chỉ căn cứ vào việc không có biển cấm vượt để thực hiện vượt xe, bất chấp các điều kiện an toàn. Tình trạng vượt ẩu xảy ra tại nhiều đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc khi làn đường ngược chiều đang có phương tiện lưu thông.

Để khắc phục tình trạng này, Cục CSGT đề xuất quy định lại việc vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt trên các tuyến đường hẹp, đường đèo dốc, đường quanh co hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế như ban đêm.

Thay vào đó, việc vượt xe sẽ được thực hiện thông qua chuyển làn trên các làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe tại những đoạn đường đủ điều kiện.

Trước mắt, nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn tại các đoạn đường cong, hẹp, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam kẻ vạch tim đường liền, không cho phép phương tiện lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe.