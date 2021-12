Cực nóng: Bất ngờ tìm thấy hài cốt nàng Mona Lisa ngoài đời thực?

Bức tranh Mona Lisa là một trong những kiệt tác hội họa nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci. Đồng thời, bức tranh này ẩn chứa nhiều bí ẩn khiến hậu thế tò mò, trong số này có danh tính người làm mẫu cho họa sĩ danh tiếng này. Ảnh: pinterest

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, một số chuyên gia hoài nghi người phụ nữ làm mẫu cho Leonardo da Vinci hoàn thành bức tranh là Lisa Gherardini. Bà là vợ của thương nhân giàu có ở Florence có tên Francesco del Giocondo. Ảnh: Getty images