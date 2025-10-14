Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Sáng ngày 13/10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng lớp tập huấn lấy mẫu phân bón.

Tham gia lớp tập huấn là hơn 150 cán bộ công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lớp tập huấn diễn ra từ 13/10 đến ngày 17/10 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón ở cơ sở, nơi trực tiếp gắn bó, tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nói chung, phân bón nói riêng.

Ông Nghiêm Quang Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, phân bón là yếu tố đầu vào quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng, an toàn nông sản và môi trường.

Hiện nay, tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân, ảnh hưởng đến uy tín sản xuất nông nghiệp bền vững.

Nguyên nhân có phần do lực lượng kiểm tra ở cơ sở còn mỏng, kỹ năng lấy mẫu, xử lý và lập biên bản chưa đồng đều, dẫn đến việc kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón đôi khi chưa được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình.

Chính vì vậy, mục đích của khóa tập huấn lấy mẫu là nhằm trang bị cho học viên các quy định pháp luật hiện hành, lý thuyết và thực hành về phương pháp lấy mẫu và các kiến thức chuyên môn về phân bón. Thông qua khóa tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Khi thực hiện chính quyền 2 cấp, để nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Sở đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ mở một lớp tập huấn lấy mẫu phân bón. Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Lâm Đồng tổ chức.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 124 xã, phường, đặc khu đều có cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến lấy mẫu phân bón, xử lý, kiểm tra, quản lý nhà nước tại địa phương. Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định”.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, phân bón đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Do vậy, để đánh giá đúng về các loại cũng như đúng chất lượng của phân bón đang lưu thông trên thị trường thì việc lấy mẫu là một trong những khâu quan trọng để trong quá trình kiểm soát, đánh giá chất lượng của các cơ quan nhà nước, đơn vị chứng nhận chất lượng cũng như doanh nghiệp đưa ra kết luận về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Do đó, quá trình lấy mẫu phải được thực hiện đúng theo các quy định, đảm bảo tính khách quan, chính xác. Việc lấy mẫu phân bón sai kỹ thuật có thể dẫn đến kết quả phân tích sai lệch, kéo theo những quyết định không đúng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về phân bón.