Pháp luật

Pháp luật

Công an xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã bàn giao Huỳnh Minh Sang (SN 1990, quê Phú Yên) cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra hành vi “giết người”.