Cuộc đua với thời gian của những người công nhân áo cam

Từ sáng sớm, trên 150 anh em áo cam bắt đầu tỏa ra, rải khắp Khu Công nghiệp Trà Đa (TP.Pleiku, Gia Lai) để thực hiện việc thay dây, sửa chữa lưới điện đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định phục vụ cho người dân.

Điện lực Pleiku (PC Gia Lai) thi công công trình nâng cao năng lực vận hành xuất tuyến 472 tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các anh đang triển khai công trình nâng cao năng lực vận hành xuất tuyến 472 tại Khu Công nghiệp Trà Đa, thuộc Trạm biến áp (TBA) 110kV Biển Hồ, có chiều dài gần 02km với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình xây dựng cơ bản của năm 2020 được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt đầu tư trên địa bàn TP.Pleiku nhằm góp phần giải tỏa công suất từ nguồn điện pin mặt trời các nhà máy, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa đấu nối lên lưới.

Việc đưa vào vận hành đúng tiến độ công trình này có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, an toàn và thuận lợi trong vận hành kinh doanh mua bán điện tại khu vực TP.Pleiku. Vì vậy mà như anh Trần Duy Hiển – Công nhân quản lý đường dây và Trạm biến áp, Điện lực An Khê cho biết: "Dù hôm nay là ngày thứ bảy, nhưng tất cả anh em chúng tôi dồn hết sức, cố gắng làm việc trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất để đóng điện phục vụ lại cho bà con trong ngày".

Anh Lê Xuân Thế – Đội phó Đội quản lý đường dây và Trạm biến áp, Điện lực Pleiku cũng cho hay: "Đối với đội quản lý vận hành đường dây thì trong quá trình sửa chữa lớn và thi công như thế này thì yếu tố đặt lên hàng đầu là an toàn cho anh em, thứ hai là tiến độ công việc. Bởi vì việc trả lưới trễ rất ảnh hưởng tới khách hàng và người dân, nhất là ở những KCN hoặc là trong địa bàn thành phố. Trong quá trình thi công, những bộ phận như chỉ huy trực tiếp, lãnh đạo công việc, giám sát an toàn là thường trực nhằm tiếp cận với anh em để giám sát và đôn đốc".

Áp lực lớn nhất của những người công nhân áo cam là thời gian cắt điện và đóng điện trở lại

Được biết, năm 2020, Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư cho khu vực TP.Pleiku 02 công trình với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Trong đó, công trình Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực Nam Pleiku năm 2020 có mức đầu tư 11 tỷ đồng, quy mô gồm: Xây dựng mới và cải tạo hơn 2,6 km đường dây trung áp, hơn 4,8 km đường dây hạ áp; xây dựng mới 05 TBA với tổng dung lượng 1.100 kVA và cải tạo nâng dung lượng 03 TBA với tổng dung lượng 750 kVA. Cùng với đó, tại khu vực phía Bắc thành phố cũng được đầu tư 10 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục giảm tổn thất điện năng trên địa bàn 06 phường và 05 xã, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 03/2020. Ngoài ra, trong tháng 6/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng tiếp tục giao đầu tư bổ sung để cải tạo lưới điện của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng gồm 11 hạng mục chính.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Anh Đoàn Ngọc Minh – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Điện lực Pleiku thông tin: "Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Gia Lai đã tập trung đầu tư cải tạo và hoàn thiện lại lưới điện trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn điện và đảm bảo năng lực cấp điện ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như cho những giai đoạn cao điểm như các dịp lễ, tết. Áp lực lớn nhất của chúng tôi là về thời gian cắt điện và đóng điện lại, phải khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong 1 ngày, đòi hỏi chúng tôi phải huy động tối đa lực lượng. Điện lực Gia Lai cũng đã huy động thêm đội ngũ công nhân kỹ thuật từ các điện lực trực thuộc của các huyện Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Prông và thị xã An Khê với tổng cộng hơn 150 người, trong đó 115 người trực tiếp tham gia sửa chữa để hỗ trợ chúng tôi thực hiện nhiệm vụ".

Với tốc độ phát triển của phụ tải như hiện nay, việc đầu tư cải tạo cũng như xây dựng mới, nâng tiết diện dây dẫn nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng là điều cần thiết. Và những người thợ áo cam đã và đang chạy đua với thời gian gấp rút hoàn thành tất cả công trình cho kịp cuối năm, để Tết này bà con có nguồn điện ổn định và các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa cũng có nguồn điện ổn định, an toàn nhất.