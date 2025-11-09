'Cuộc gặp điềm báo xấu': Tổng thống Trump gửi tín hiệu báo động đỏ đến ông Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ảnh Getty

"Đối với ông Zelensky, cuộc gặp này tựa như một điềm báo xấu, bởi lẽ thay vì chấp nhận thực tế giống như cách ông Viktor Orban đã làm,... ông ấy từ chối và cố tình phớt lờ điều hiển nhiên - rằng mọi thứ đã kết thúc", chuyên gia Daniel Davis nói.

Chuyên gia cho rằng, ông Zelensky đang quá phụ thuộc vào những nhà bảo trợ châu Âu, trong khi bỏ qua các đề xuất từ phía Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

"Tất cả những điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến ông Zelensky, bởi các quốc gia châu Âu luôn thúc giục Ukraine bác bỏ mọi đề xuất và tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp những lập luận của lý trí thông thường", ông Davis bổ sung.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng diễn ra vào thứ Sáu, là cuộc gặp đầu tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ bị hoãn. Trong những phút đầu đàm phán, ông Trump không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest. Nguyên nhân khiến hội nghị thượng đỉnh không thể diễn ra, theo lời giải thích của ông, là do lực lượng quân đội Nga tại Ukraine "không có ý định dừng lại".