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Thứ năm, ngày 11/06/2026 13:30 GMT+7

Cuộc sống bình yên của Vương Tổ Hiền sau nhiều năm rời showbiz

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Nam Khánh Thứ năm, ngày 11/06/2026 13:30 GMT+7
Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đang tận hưởng nhịp sống chậm rãi tại Canada sau thời gian dài vắng bóng. Cô bằng lòng với hạnh phúc giản đơn bên công việc kinh doanh cùng thú cưng.
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Tại một buổi tọa đàm Đông y tổ chức ở California, Mỹ hồi tháng 1, cựu minh tinh bất ngờ chia sẻ về góc khuất phía sau sự nổi tiếng. Cô thừa nhận bản thân từng mắc chứng trầm cảm ngay giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui sống. Chỉ khi tiếp xúc với Phật giáo kết hợp Đông y, người đẹp mới trút bỏ được sự bất an, thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Sự thức tỉnh này đã thôi thúc cô mở một tiệm cứu ngải (liệu pháp hơ ngải) vào năm 2025. Cựu diễn viên trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh, tự tay pha trà dưỡng sinh mời khách. Cô coi đây là công việc sẽ gắn bó với mình cho tới khi sức khỏe không còn cho phép.

Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đang tận hưởng nhịp sống chậm rãi tại Canada sau thời gian dài vắng bóng. Sina.

Bên cạnh công việc, cô tận hưởng một cuộc sống độc thân tĩnh lặng tại Canada. Nữ diễn viên từng chia sẻ với tờ Ulife Style rằng bản thân không còn mơ mộng về tình yêu hay hôn nhân. Sau khi bước qua mốc 50 tuổi, cô khẳng định sẽ không hẹn hò thêm bất kỳ ai. Thay vì bận tâm chuyện lứa đôi, hạnh phúc hiện tại của cô thu bé lại trong những khoảnh khắc bình dị. Theo các video mới đăng tải đầu tháng 6, mỗi sáng cô đều đặn chuẩn bị đồ ăn cho chú chó nhỏ, mãn nguyện nhìn người bạn bốn chân ăn uống, nhâm nhi tách cà phê quen thuộc rồi thư thả tự lái xe đi làm. Vào những ngày nghỉ, diễn viên dành thời gian đi du lịch trải nghiệm cùng hội bạn thân hoặc ra nông trại trồng trọt, thu hoạch rau củ.

Sự tự tại hiện nay khác xa một Vương Tổ Hiền từng làm khuynh đảo làng giải trí Hong Kong nhiều thập kỷ trước. Bắt đầu đóng phim khi mới 17 tuổi, cô nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hạng A nhờ vẻ đẹp trong trẻo mang đậm khí chất cổ điển. Hàng loạt tác phẩm đình đám như "Thiện nữ u hồn", "Thanh Xà", "Đông thành tây tựu", "Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh", "Thần bài" đã đưa tên tuổi "ngọc nữ" vươn xa rực rỡ khắp châu Á.

Tuy nhiên, nhan sắc kiều diễm cũng kéo theo nhiều sóng gió tình trường. Cô từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới với ca sĩ Tề Tần ở Tây Tạng nhưng đành hủy bỏ phút chót. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô phát hiện bạn trai giấu giếm chuyện có con riêng chưa chu cấp với người cũ. Vào thập niên 1990, hình tượng ngọc nữ của cô bị sứt mẻ nghiêm trọng khi vướng vào mối quan hệ với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc - một người đàn ông đã có vợ. Theo Appledaily, ông Lâm hết mực chiều chuộng nữ diễn viên, từng tặng cô một căn biệt thự sang trọng nằm trên đường Kotewall Road trị giá lên tới 13 triệu HKD (khoảng 38,5 tỷ đồng). Dẫu vậy, cuộc tình nhiều thị phi này cũng chấm dứt vào năm 1996 khi vị đại gia này phải lòng một nữ diễn viên khác.

Giờ đây, bỏ lại mọi vinh quang lẫn cay đắng, cô chọn cách sống kín tiếng. Dù đã vắng bóng suốt hơn 20 năm, sức hút của nữ diễn viên vẫn chưa từng hạ nhiệt. Trang HK01 nhận định người đẹp vẫn giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Minh chứng rõ nhất là việc cô vừa mở tài khoản mạng xã hội hồi đầu năm để đăng tải các video xoay quanh đời thường, mỗi bài đăng đều dễ dàng thu hút hàng chục nghìn bình luận tương tác từ người hâm mộ.

Theo: Sina
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