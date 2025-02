Cuộc sống hôn nhân của "Thị hậu" của Hàn Quốc phải nộp phạt 6 tỉ won tiền thuế

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Cục Thuế khu vực Seoul đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu vào tháng 9 năm ngoái và truy thu của Honey Lee số tiền thuế lên đến 6 tỉ won (tương đương 105 tỉ đồng).

Trong thông báo chính thức, Team Hope khẳng định, nữ diễn viên đã tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và không có hành vi trốn thuế. Công ty nhấn mạnh: "Lee Ha Nee đã trung thực trả lời trong cuộc điều tra thuế do Cục Thuế khu vực Seoul tiến hành. Đây là một phần của cuộc kiểm tra thuế tích hợp bất thường đối với các nghệ sĩ, doanh nghiệp. Nữ diễn viên đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của đại diện thuế".

"Thị hậu" của Hàn Quốc phải nộp phạt 6 tỉ won tiền thuế

Team Hope - công ty quản lý của Lee Ha Nee (nghệ danh Honey Lee) đã đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc điều tra thuế đối với nữ diễn viên. Ảnh: IG.

Team Hope cũng lý giải rằng, khoản thuế 6 tỉ won bị truy thu xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm giữa cơ quan thuế và đại diện thuế của Honey Lee. Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, cô đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Công ty khẳng định: "Chúng tôi muốn làm rõ rằng, vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến hành vi trốn thuế".

Trước đó, vào năm 2022, Cục Điều tra thuế Gangnam đã tiến hành một cuộc điều tra đối với công ty quản lý cũ của Honey Lee - Saram Entertainment. Sau khi phát hiện các bằng chứng liên quan đến nghĩa vụ thuế giữa nữ diễn viên và công ty này, cơ quan thuế đã mở rộng cuộc điều tra và đưa ra quyết định truy thu.

Honey Lee từng thành lập công ty riêng mang tên "Ha-nee Co., Ltd." vào năm 2015 khi còn thuộc Saram Entertainment. Đến tháng 1/2018, công ty này đổi tên thành "Lee Rye Yoon Co., Ltd." và tiếp tục đổi thành "Hope Project" vào tháng 9/2022. Nữ diễn viên giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Hiện tại, chồng của cô giữ vị trí CEO, trong khi Honey Lee tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc nội bộ.

Vụ việc truy thu 6 tỉ won thuế của Honey Lee là một trong những khoản thuế bổ sung lớn nhất từng được ghi nhận trong giới giải trí Hàn Quốc. Trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng bị truy thu thuế, như Song Hye Kyo với 3,5 tỉ won vào năm 2012, Kwon Sang Woo với 1 tỉ won vào năm 2020, Park Hee Soon với 800 triệu won, hay Jun Ji Hyun với 20 triệu won gần đây.

Honey Lee là ai?

Honey Lee (sinh năm 1983) đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và giành danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Cô được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi là "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" nhờ vẻ đẹp hiện đại, phong thái tự tin và tính cách quyết đoán. Sau cuộc thi sắc đẹp, cô nhanh chóng bước chân vào làng giải trí và xây dựng sự nghiệp diễn xuất vững chắc với các bộ phim như: "The Bros", "Nghề siêu khó", "Hương vị tình yêu", "Quý ông trở lại". Honey Lee từng đoạt giải “Thị hậu” (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - phim truyền hình) của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2024.

Trước khi kết hôn, Honey Lee từng có mối tình kéo dài gần 10 năm với nam diễn viên Yoon Kye Sang. Họ chia tay trong hòa bình vào năm 2020 và hiện tại cả hai đều đã có cuộc sống riêng hạnh phúc.

Dù đã lập gia đình và làm mẹ, Honey Lee không có ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Sắp tới, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình gốc của Netflix "Emma". Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong dự án truyền hình mới "Slowly and Intensely" (tên tạm thời) của biên kịch Noh Hee Kyung, hợp tác cùng Song Hye Kyo, Gong Yoo, Seolhyun (AOA) và Cha Seung Won.

Honey Lee trong phim "One the Woman". IG.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài SBS (Hàn Quốc), cựu Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee lần đầu tiên chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân cũng như hành trình làm mẹ ở tuổi 40. Theo đó, Honey Lee bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 12/2021 với một doanh nhân không hoạt động trong làng giải trí. Hôn lễ của họ diễn ra riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham gia của người thân trong gia đình. Công ty quản lý Saram Entertainment cũng xác nhận thông tin này và gửi lời chúc phúc đến nữ diễn viên.

Theo nguồn tin thân cận, Honey Lee và chồng quen biết nhau từ đầu năm 2021. Cả hai có nhiều điểm chung trong sở thích và quan điểm sống, nhờ đó mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Vì chồng không hoạt động trong giới giải trí, họ quyết định giữ kín thông tin về hôn lễ và hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Sau khi kết hôn, Honey Lee sống kín tiếng và tập trung bảo vệ gia đình. Đầu năm 2023, cô xác nhận mang thai con đầu lòng và tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật để dưỡng thai, tìm hiểu về quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh. Đến tháng 6, Honey Lee hạ sinh em bé trong niềm hạnh phúc của gia đình. Gần một năm qua, nữ diễn viên gần như không xuất hiện trước công chúng. Cuộc phỏng vấn trên đài SBS được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cô sau thời gian dài vắng bóng.

Honey Lee thừa nhận quá trình mang thai và sinh con không hề dễ dàng, đặc biệt khi cô bước vào độ tuổi 40. Ban đầu, cô và chồng dự định có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, trong thời gian quay bộ phim "One The Woman", nữ diễn viên bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiên.

"Lúc đó, chồng tôi công tác tại Hong Kong, Trung Quốc trong 3 tháng. Tôi cũng không ngờ mình có thai vào thời điểm đó. Tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào và vẫn tiếp tục quay phim như bình thường", Honey Lee chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, cô đã thử thai nhiều lần để chắc chắn trước khi thông báo tin vui cho chồng. Tuy nhiên, vì là một người có trách nhiệm với công việc, Honey Lee quyết định hoàn thành bộ phim trước khi tạm nghỉ để chuẩn bị làm mẹ. "Bộ phim có nhiều cảnh quay hành động. Tôi đã liều lĩnh tiếp tục thực hiện. Tôi chỉ biết cầu nguyện và may mắn là con tôi vẫn khỏe mạnh", cô nói.

Dù vậy, giai đoạn mang thai không hề dễ dàng đối với Honey Lee. Vì thuộc nhóm sản phụ cao tuổi, cô phải thực hiện nhiều xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ. Có thời điểm, bác sĩ cảnh báo khả năng phải bỏ thai khiến nữ diễn viên suy sụp hoàn toàn. "Khoảnh khắc đó thật sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy bất lực và lo lắng. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và sự theo dõi sát sao của bác sĩ, tôi đã có một thai kỳ khỏe mạnh", cô nghẹn ngào kể lại.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Honey Lee hạnh phúc khi con chào đời khỏe mạnh. Hiện tại, em bé đã cứng cáp và nữ diễn viên cũng chuẩn bị quay trở lại với các dự án phim mới. Cô thừa nhận rằng, làm mẹ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.