Cuộc sống kín tiếng ở tuổi ngoài 50 của Hoa hậu Việt Nam là con gái Nhà giáo Ưu tú, có bằng Thạc sĩ tại Mỹ

Hoa hậu hiếm hoi hai lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975 tại TP.HCM. Chị là con gái của một gia đình gia thế, với cha là cố PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương.

Năm 1996, khi mới là sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, Thiên Nga ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) và đăng quang một cách đầy thuyết phục.



Về ngoại hình, chị cao 1m70, gương mặt thanh tú, số đo 3 vòng ấn tượng: 84-60-90 cm.

Hoa hậu Thiên Nga tại thời điểm đăng quang. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Về trí thức, Thiên Nga có học vấn tốt, khả năng ứng xử lưu loát. Ở đêm chung kết, trước câu hỏi: "Vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay, chiếc áo dài dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích?", Nguyễn Thiên Nga trả lời: "Vì áo dài thực sự là trang phục phù hợp với phụ nữ Việt Nam, giúp họ trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó". Phần ứng xử giàu cảm xúc đã nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Ba năm sau, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức nhằm tuyển đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Hữu nghị Thế giới và Đông Nam Á. Đây là cuộc thi đặc biệt khi Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đứng ra tổ chức duy nhất một lần. Tại đấu trường quốc tế diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM, Nguyễn Thiên Nga giành danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á, xếp sau đại diện Thái Lan Kanjana Jongkol và hoa hậu Singapore, đồng thời lọt Top 10 khu vực thế giới.

Hoa hậu Thiên Nga trên sàn diễn thời trang. (Ảnh: FBNV)

Sau khi đăng quang, Nguyễn Thiên Nga hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu và thường xuyên góp mặt tại nhiều chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Ấn tượng Sài Gòn... với vai trò khách mời và người mẫu trình diễn.

Đến năm 2001, cô sang Mỹ du học chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ quản trị tại bang California. Cũng trong thời gian này, cô kết hôn với một giáo sư ngành kỹ thuật, người từng là học trò của cha mình.

Nhắc về chồng, Nguyễn Thiên Nga luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt. Chị từng chia sẻ rằng ông là người có năng lực xuất chúng, khi còn học tại Đại học Berkeley đã đăng ký tới 24 tín chỉ mỗi học kỳ, gấp đôi khối lượng học tập thông thường.

Tuy nhiên, biến cố lớn nhất cuộc đời bất ngờ ập đến vào cuối năm 2015. Trong lúc Nguyễn Thiên Nga đưa con trai đến trường, chồng chị đột ngột qua đời vì cơn đau tim ngay tại phòng làm việc. Hai năm sau đó, chị rơi vào trạng thái trầm cảm, sống trong những giấc mơ về người bạn đời đã khuất và gần như không còn đủ sức để bắt đầu bất cứ điều gì.

Hoa hậu Thiên Nga trong kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam vào năm 2018. (Ảnh: BTC)

Sau khi trở thành mẹ đơn thân, Thiên Nga một mình gánh vác mọi trách nhiệm, từ đi làm, trả nợ nhà, chăm lo kinh tế đến nuôi dạy con trai. Theo người đẹp, chính quãng thời gian tưởng chừng khó khăn nhất ấy lại giúp chị nhận ra giá trị thật của bản thân, khi không còn ánh hào quang của vương miện hay sân khấu, mà chỉ còn vai trò của một người mẹ và chỗ dựa duy nhất của gia đình.

Hiện ở tuổi 50, Nguyễn Thiên Nga vẫn sinh sống tại Mỹ, tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tài chính - kinh tế và dành nhiều thời gian cho con trai, người hiện đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống ổn định.

Chị gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, chỉ trở về Việt Nam để tham dự những sự kiện đặc biệt, trong đó có lễ kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam vào năm 2018.