Rann of Kutch thu hút du khách bởi khung cảnh siêu thực, ấn tượng của sa mạc trắng tinh khôi. Tới đây, bạn sẽ được khám phá cuộc sống của động vật hoang dã và hoạt động khai thác muối ở vùng Little Rann. Trong khi đó, vùng Great Rann còn lại hấp dẫn du khách vào mùa đông hơn bởi cảnh tượng thảm muối khổng lồ lấp lánh dưới ánh trăng tròn. Nguồn: The Better India.