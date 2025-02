Cuối cuộc chiến với Nga, Ukraine đối mặt nguy cơ sụp đổ, ông Zelensky đau đầu với lựa chọn nghiệt ngã

Nhưng những câu chuyện đó đã kết thúc, và thực tế chúng chỉ là những câu chuyện hư cấu, cây bút Ted Snider chuyên viết về chính sách đối ngoại và lịch sử viết trên Antiwar. Sự ủng hộ quân sự của phương Tây không cứu nổi Ukraine, Crimea và Donbass sẽ là một phần của Nga, đồng thời Ukraine cũng không còn hy vọng gia nhập NATO.

Cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Saudi Arabia giữa Nga và Mỹ, gạt EU và Ukraine sang một bên, dường như đang chứng minh cho những luận điểm của Ted Snider.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Tổng thống Zelensky, người từng ban hành sắc lệnh rằng Ukraine sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bây giờ phải đảo ngược lại quyết định trên. Nhà lãnh đạo Ukraine mới đây cho biết, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin "nếu đó là cách duy nhất để có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraine".

Và đó chính xác là cách duy nhất để mang lại hòa bình cho Ukraine, cây viết Ted Snider nhấn mạnh. Tuyệt vọng vì những tưởng tượng về chiến thắng toàn diện đã rơi vào bế tắc, Ukraine giờ đây phải đối mặt với thực tế về khả năng sụp đổ hoàn toàn. Và nếu ông Zelensky muốn ngăn chặn điều đó bằng cách nói chuyện với Tổng thống Putin, ông ấy sẽ phải nói nhanh, ông Snider bình luận.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng của ông Zelensky, Kyrylo Budanov, được cho là đã thừa nhận trong một cuộc họp kín của ban lãnh đạo Ukraine rằng "Nếu không có các cuộc đàm phán nghiêm túc vào mùa hè, các tiến trình nguy hiểm có thể diễn ra, đe dọa đến sự tồn tại của Ukraine".

Từng khăng khăng rằng Ukraine sẽ lấy lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất, ông Zelensky giờ đây phải thừa nhận rằng "trên thực tế, các vùng lãnh thổ này hiện do người Nga kiểm soát. Chúng tôi không có đủ sức mạnh để giành lại chúng". Dù vậy, ông hiện vẫn nhấn mạnh rằng, Ukraine "không thể công nhận hợp pháp bất kỳ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nào của Ukraine là của Nga".

Trong khi đó, ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh với các bộ trưởng quốc phòng NATO và Ukraine rằng, bất kỳ ý định nào nhằm giành lại lãnh thổ đã mất của Ukraine đều là "mục tiêu phi thực tế" và "ảo tưởng".

Với hy vọng giành lại phần nào lãnh thổ đã mất thông qua con đường ngoại giao, vào ngày 11/2, ông Zelensky tiếp tục nói rằng, ông muốn đổi lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ ở Kursk để lấy lại lãnh thổ Ukraine mà Nga đang chiếm đóng. "Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đề nghị của ông Zelensky lập tức bị Nga bác bỏ. Theo quan điểm của Nga, ông Zelensky không có thứ gì để trao đổi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói đơn giản rằng: "Điều này là không thể. Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ của mình, các đơn vị Ukraine sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ này. Tất cả những ai không bị tiêu diệt sẽ bị trục xuất".

Hơn nữa, sau khi chiếm được lãnh thổ Nga một cách ngoạn mục ở khu vực Kursk, quân Ukraine sau đó dần dần bị lực lượng Nga đẩy lùi gần 2/3 chặng đường trở lại biên giới Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã cố gắng giành lại một phần lãnh thổ đó. Nhưng sau một số thành công nhanh chóng, họ dường như tiếp tục bị đẩy lùi và rõ ràng là phải chịu tổn thất nặng nề. Trên thực tế, Donbass và Crimea có giá trị hơn đáng kể so với Kursk, và lực lượng vũ trang Nga sẽ giành lại Kursk khi họ sẵn sàng.

Về tham vọng gia nhập NATO của Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng ông sẽ không ủng hộ tư cách thành viên NATO dành cho Ukraine.

Nhưng thực tế mà hiện ông Zelensky thậm chí nghiệt ngã hơn đó là không có cánh cửa nào rộng mở cho sự lựa chọn thứ hai của ông về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Khi giấc mơ về tư cách thành viên NATO tan vỡ, ông Zelensky đã nêu ra lựa chọn thứ hai là một lực lượng gìn giữ hòa bình lớn của châu Âu ở Ukraine với sự hỗ trợ hoàn toàn của quân đội Mỹ. Tổng thống Zelensky đã nói rằng lực lượng đó sẽ phải có ít nhất 200.000 binh sĩ.

Tuy nhiên, điều đó là không tưởng. Thứ nhất, như tờ The New York Times đã chỉ ra, số lượng binh sĩ mà ông Zelensky yêu cầu "gần gấp 3 lần quy mô của toàn bộ quân đội Anh và đều được các nhà phân tích coi là không thực tế". Một quan chức cấp cao của châu Âu thừa nhận với tờ The Times rằng châu Âu "thậm chí không có 200.000 quân để cung cấp" cho Ukraine.

Thứ hai là châu Âu cũng không muốn và không dám đáp ứng yêu cầu đó. Ông Trump đã nói rõ rằng ông muốn châu Âu chịu trách nhiệm cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine. Nhưng các quan chức châu Âu cũng tuyên bố rõ rằng, việc này cần phải có sự hỗ trợ đăc biệt của Mỹ. Nếu không có sự hỗ trợ này, quân đội châu Âu sẽ gặp nguy hiểm vì các lựa chọn "đảm bảo an ninh ràng buộc từ các thủ đô châu Âu có khả năng đẩy họ vào một cuộc chiến với Nga nếu Ukraine bị tấn công một lần nữa và điều này là không khả thi nếu không có sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ hỗ trợ các đội quân châu Âu”.

Và ngay cả khi châu Âu gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine mà không có sự bảo đảm của Mỹ, thì ông Zelensky cũng không chịu. “Không thể không có Mỹ. Không ai sẽ mạo hiểm nếu không có Mỹ”, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

"Có những tiếng nói cho rằng châu Âu có thể bảo đảm an ninh (cho Ukraine) mà không có người Mỹ, và tôi luôn nói không. Sự bảo đảm an ninh mà không có Mỹ không phải là sự bảo đảm an ninh thực sự”, nhà lãnh đạo Ukraine gần đây nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Chưa hết, cá nhân ông Zelensky còn phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã khác khi Mỹ đang yêu cầu Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Vào ngày 1/2, ông Kellogg - Đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine thẳng thừng tuyên bố các cuộc bầu cử ở Ukraine "cần phải được thực hiện". Ông Kellogg nhấn manh rằng: "Hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi nghĩ điều đó tốt cho nền dân chủ". Theo ông Kellogg, các quan chức Nhà Trắng "đã thảo luận trong những ngày gần đây về việc thúc đẩy Ukraine bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với Nga".

Từng là người hùng chiến tranh, Tổng thống Zelensky giờ đây sẽ phải đối mặt với khả năng rất thực tế là ông sẽ thua trong cuộc bầu cử đó, biến giấc mơ của Nga về một sự thay đổi chế độ ở Kiev thành hiện thực.

Khi giai đoạn chiến đấu ác liệt trên chiến trường đang dần khép lại và bàn đàm phán đang dần hiện ra, Ukraine và đặc biệt là Tổng thống Zelensky sẽ phải khép lại câu chuyện đầy hy vọng về chiến thắng để đối mặt với một thực tế mới có thể sẽ rất nghiệt ngã.