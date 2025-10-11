Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?
Đỗ Duy Mạnh thể hiện phong độ kém trong trận đấu với đội tuyển Nepal tối 9/10, HLV Kim Sang-sik cân nhắc sử dụng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh ở trận lượt về ngày 14/10.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ăn chay sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể con người, tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kĩ trước khi ăn chay để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể khỏe mạnh.
Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình như sau:
Nguyên liệu:
- Đậu phụ: 3 bìa
- Nấm rơm: 200gr
- Gia vị: hành tím, tiêu, hạt nêm rau củ, đường, dầu ăn, nước tương chay.
Cách làm:
- Đậu phụ cắt miếng vừa rồi rán vàng ( hoặc rán qua) - Nấm rơm rửa sạch để ráo nước - Phi thơm hành tím rồi cho nấm rơm vào xào qua, cho đậu phụ, nước tương, hạt nêm, tiêu và 1 bát nước lạnh vào đun trên lửa vừa tầm 15 phút là được
Món chay 2: Nấm đùi gà chiên xù
Nguyên liệu:
- Nấm đùi gà: 4 cái
- Bột chiên giòn: 1 gói 250gr
- Bột chiên xù: 1 gói 250gr
- Dầu ăn
Cách làm:
- Nấm đùi gà rửa sạch thái lát mỏng 0,5cm theo chiều dọc cậy nấm
- Pha bột chiên giòn với nước ở dạng sệt rồi cho nấm đùi gà vào trộn đều cho bột bám hết vào nấm.
- Lấy nấm ra lăn qua một lớp bột chiên xù.
- Đun nóng dầu rồi cho nấm vào chiên vàng hai mặt, vớt ra để ráo dầu là được. Có thể ăn kèm với tương ớt, tương cà hay sốt mayonnaise đều ngon nhé
Món chay 3: Đậu phụ xào rau củ
Nguyên liệu:
- Đậu hũ: 2 miếng
- Ớt chuông xanh/ vàng: 1/2 trái
- Cà rốt: 1/2 củ
- Đậu trái: tầm 10 trái
- Nước tương: 3 muỗng cà phê
- Dầu mè: 1 muỗng canh
- Dầu ăn: 2 muỗng canh
- Dầu hào: 1 thìa canh
- Hạt nêm chay: 1 thìa cà phê
Cách làm:
- Đậu phụ cắt lát mỏng rán vàng, xong thái sợi.
- Ớt chuông, cà rốt, đậu cũng thái nhỏ theo chiều dọc trái.
- Đun nóng dầu trên chảo cho rau củ đã sơ chế vào xào tầm 3 phút, cho thêm nước tương, dầu hào, hạt nêm, dầu mè, đậu phụ vào đảo đều cho ngấm hết gia vị thì tắt bếp là được.
Món chay 4: Salat đậu hũ củ quả
Nguyên liệu:
- Táo đỏ: 1 trái
- Đậu phụ: 2 bìa
- Đậu hà lan: 100gr
- Cà rốt: 1 củ vừa
- Gia vị sốt trộn: Mayonnaise, nước, tiêu, chanh, đường.
Cách làm:
- Ngâm táo qua với nước ấm, rửa sạch vỏ, ngâm 5 phút với muối loãng, sau đó vớt ra gọt bỏ vỏ ( hoặc giữ nguyên vỏ) cắt miếng vuông quân cờ nhỏ vừa ăn
- Cà rốt gọt bỏ vỏ cắt quân cờ nhỏ đem hấp chín cùng đậu hà lan. -Đậu phụ cắt miếng vuông vừa rán vàng giòn.
- Sốt trộn: Cho 4 thìa mayonnaise, 1 thìa nước, 1/2 thìa giấm, 1 thìa cốt chanh, 1 thìa đường, 1 thìa cafe dầu oliu ( hoặc dầu mè), 1/2 thìa cafe tiêu vào bát khuấy đều.
- Cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào âu, cho sốt trộn vào vào đều bày ra đĩa là xong nhé
Món chay 5: Cà tím xào tỏi ớt chay
Nguyên liệu:
- Cà tím: 4 quả
- Tỏi: 1 củ
- Ớt: 1 quả
- Gia vị: hạt nêm, dầu hào, tiêu.
Cách làm:
- Cà tím rửa sạch cắt miếng vừa ăn ngâm với nước muối loãng tầm 10 phút. Sau đó chần qua nước sôi già tầm 5 phút.
- Tỏi, ớt băm nhỏ phi thơm với dầu ăn rồi cho cà, cho thêm 1/2 thìa hạt nêm, 1 thìa dầu hào, tiêu đảo đều cho cà ngấm hết gia vị rồi tắt bếp.
Chúc các bạn thành công khi chế biến các món chay này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Văn Việt thực hiện
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.