Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Ăn chay sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể con người, tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kĩ trước khi ăn chay để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể khỏe mạnh.

Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình như sau:

Món chay 1: Đậu phụ kho nấm rơm

Nguyên liệu:

- Đậu phụ: 3 bìa

- Nấm rơm: 200gr

- Gia vị: hành tím, tiêu, hạt nêm rau củ, đường, dầu ăn, nước tương chay.

Cách làm:

- Đậu phụ cắt miếng vừa rồi rán vàng ( hoặc rán qua) - Nấm rơm rửa sạch để ráo nước - Phi thơm hành tím rồi cho nấm rơm vào xào qua, cho đậu phụ, nước tương, hạt nêm, tiêu và 1 bát nước lạnh vào đun trên lửa vừa tầm 15 phút là được

Món chay 2: Nấm đùi gà chiên xù

Nguyên liệu:

- Nấm đùi gà: 4 cái

- Bột chiên giòn: 1 gói 250gr

- Bột chiên xù: 1 gói 250gr

- Dầu ăn

Cách làm:

- Nấm đùi gà rửa sạch thái lát mỏng 0,5cm theo chiều dọc cậy nấm

- Pha bột chiên giòn với nước ở dạng sệt rồi cho nấm đùi gà vào trộn đều cho bột bám hết vào nấm.

- Lấy nấm ra lăn qua một lớp bột chiên xù.

- Đun nóng dầu rồi cho nấm vào chiên vàng hai mặt, vớt ra để ráo dầu là được. Có thể ăn kèm với tương ớt, tương cà hay sốt mayonnaise đều ngon nhé

Món chay 3: Đậu phụ xào rau củ

Nguyên liệu:

- Đậu hũ: 2 miếng

- Ớt chuông xanh/ vàng: 1/2 trái

- Cà rốt: 1/2 củ

- Đậu trái: tầm 10 trái

- Nước tương: 3 muỗng cà phê

- Dầu mè: 1 muỗng canh

- Dầu ăn: 2 muỗng canh

- Dầu hào: 1 thìa canh

- Hạt nêm chay: 1 thìa cà phê

Cách làm:

- Đậu phụ cắt lát mỏng rán vàng, xong thái sợi.

- Ớt chuông, cà rốt, đậu cũng thái nhỏ theo chiều dọc trái.

- Đun nóng dầu trên chảo cho rau củ đã sơ chế vào xào tầm 3 phút, cho thêm nước tương, dầu hào, hạt nêm, dầu mè, đậu phụ vào đảo đều cho ngấm hết gia vị thì tắt bếp là được.

Món chay 4: Salat đậu hũ củ quả

Nguyên liệu:

- Táo đỏ: 1 trái

- Đậu phụ: 2 bìa

- Đậu hà lan: 100gr

- Cà rốt: 1 củ vừa

- Gia vị sốt trộn: Mayonnaise, nước, tiêu, chanh, đường.

Cách làm:

- Ngâm táo qua với nước ấm, rửa sạch vỏ, ngâm 5 phút với muối loãng, sau đó vớt ra gọt bỏ vỏ ( hoặc giữ nguyên vỏ) cắt miếng vuông quân cờ nhỏ vừa ăn

- Cà rốt gọt bỏ vỏ cắt quân cờ nhỏ đem hấp chín cùng đậu hà lan. -Đậu phụ cắt miếng vuông vừa rán vàng giòn.

- Sốt trộn: Cho 4 thìa mayonnaise, 1 thìa nước, 1/2 thìa giấm, 1 thìa cốt chanh, 1 thìa đường, 1 thìa cafe dầu oliu ( hoặc dầu mè), 1/2 thìa cafe tiêu vào bát khuấy đều.

- Cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào âu, cho sốt trộn vào vào đều bày ra đĩa là xong nhé

Món chay 5: Cà tím xào tỏi ớt chay

Nguyên liệu:

- Cà tím: 4 quả

- Tỏi: 1 củ

- Ớt: 1 quả

- Gia vị: hạt nêm, dầu hào, tiêu.

Cách làm:

- Cà tím rửa sạch cắt miếng vừa ăn ngâm với nước muối loãng tầm 10 phút. Sau đó chần qua nước sôi già tầm 5 phút.

- Tỏi, ớt băm nhỏ phi thơm với dầu ăn rồi cho cà, cho thêm 1/2 thìa hạt nêm, 1 thìa dầu hào, tiêu đảo đều cho cà ngấm hết gia vị rồi tắt bếp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến các món chay này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Văn Việt thực hiện