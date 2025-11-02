Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:20 GMT+7

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

+ aA -
Xuân Huy Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:20 GMT+7
Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi, bị Công an phường Hà Đông, bắt giữ sau khi giật chiếc iPhone 14 Pro Max của một cô gái tại khu vực chợ Bông Đỏ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 2/11, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Nguyễn Khắc Duy (34 tuổi, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Khắc Duy bị cảnh sát bắt khi cướp giật điện thoại của một cô gái. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan chức năng, sáng 1/11, tổ công tác Công an phường Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bông Đỏ, phường Hà Đông.

Tại đây , cảnh sát phát hiện Duy giật chiếc iPhone 14 Pro Max màu tím của chị N.T.T.U. (22 tuổi) giữa khu chợ đông người.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ nghi phạm, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tham khảo thêm

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Hưng Yên: 1 năm, Viện kiểm sát tỉnh phát hiện 23 bản án dân sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân, thông tin vừa được Công an TP. Đà Nẵng cho biết.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Pháp luật
Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Pháp luật
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Pháp luật
Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Chủ nợ ở Đắk Lắk bị 3 đối tượng dàn cảnh ép xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng

Pháp luật
Chủ nợ ở Đắk Lắk bị 3 đối tượng dàn cảnh ép xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng

Đọc thêm

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Vua' cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế
Media

"Vua" cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế

Media

"Nông dân xuất sắc 2023" Trần Chung Hưng đã chất vấn Bộ NNMT tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" về 2 thách thức lớn của ngành cá nước lạnh: sự cạnh tranh từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ và việc thiếu công nghệ giống (phải "tự mày mò").

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng
Video

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Video

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phước Thành (Đà Nẵng), vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cứu thành công nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Chiều 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân; lực lượng công an xã đã kịp thời ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tin tức

Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth khẳng định nước này ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Thể thao

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Thể thao

Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn
Tin tức

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Tin tức

Trong tối nay 2/11, cầu Cây Sung tạm phải được lắp đặt hoàn thành để người dân qua lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo.

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành
Kinh tế

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành ở Đồng Nai đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu chạy đua từng ngày để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tinh thần “đã hứa là phải làm” đang bao trùm khắp công trường.

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Không chỉ là nơi “hỏi – đáp”, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” còn trở thành cầu nối để các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chia sẻ của người nông dân về các vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra trong thời gian tới. Qua diễn đàn, không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở càng làm cho người nông dân vững niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?
Thể thao

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Thể thao

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS? AC Milan ra hạn chót cho Gimenez chứng minh giá trị; HLV Kim Sang-sik chia sẻ cách thay đổi văn hóa tập luyện ở ĐT Việt Nam; Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thất bại cay đắng; Chia tay bạn gái, Lamine Yamal báo tin vui cho CĐV Barcelona.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45
Văn hóa - Giải trí

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là "đại gia đất mỏ", từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong
Tin tức

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong

Tin tức

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 và Công an xã Tuy Phong đã tiến hành làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012, trú thôn 2, xã Tuy Phong) để xác minh nguyên nhân vụ việc em bị lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa 'ít phổ biến': Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng
Xã hội

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến": Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng

Xã hội

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Hà Nội cho biết, Trường mầm non Đông Quang và Chu Minh đã dừng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Gold Life Grow Plus trong bữa phụ cho trẻ. Trước đó, một số phụ huynh ý kiến đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến".

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Đồng Nai giá chưa đến 20 triệu đồng/m² ưu tiên cho người dân bị giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà đất

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người lao động và công nhân.

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành 'người gác cổng' đáng tin cậy
Chuyển động Sài Gòn

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành "người gác cổng" đáng tin cậy

Chuyển động Sài Gòn

Giữa những thay đổi mang tính lịch sử về tổ chức bộ máy, hệ thống y tế cơ sở tại TP.HCM đang thực hiện cuộc “đại phẫu” toàn diện, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh bị động sang phòng bệnh chủ động, biến y tế cơ sở thành "người gác cổng" đáng tin cậy.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: 'Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường'
Video

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Giúp nông dân làm chủ tri thức - công nghệ - thị trường"

Video

Phát biểu kết luận Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định "mệnh lệnh từ thực tiễn" là phải hành động quyết liệt. Bộ trưởng chia sẻ 3 định hướng lớn: (1) Đặt nông dân làm trung tâm, giúp họ "làm chủ tri thức, công nghệ, thị trường"; (2) Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh - thông minh; (3) Khơi dậy đoàn kết, xây dựng nông thôn "đáng sống".

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên
Xã hội

Thu hồi giấy phép hoạt động Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Xã hội

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ 'chảy mạnh' vào công nghệ chiến lược Việt Nam?
Kinh tế

Nhờ quỹ đầu tư mạo hiểm, dòng vốn tư nhân sẽ "chảy mạnh" vào công nghệ chiến lược Việt Nam?

Kinh tế

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương đã được "mở đường" thông qua Nghị định số 264/2025/NĐ-CP. Việc huy động vốn từ khu vực tư nhân chính là bài toán đáng chú ý.

'Bắt' bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT
Video

"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Video

Nông dân Lạng Sơn chất vấn về tình trạng thiếu hụt khuyến nông cơ sở. Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng và Giám đốc TTKN Quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: Lực lượng khuyến nông sẽ được đưa về xã, tránh "tầng lớp trung gian". Dù Thông tư 60 về việc này đã hiệu lực, Bộ trưởng cho biết mới 7/34 tỉnh thành sắp xếp lực lượng, Bộ đang đôn đốc các tỉnh còn lại khẩn trương tiếp nhận 4.600 cán bộ này.

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng
Gia đình

Cứ tưởng rau lang chỉ để xào, nào ngờ làm món ăn sáng ngon xuất sắc, chẳng kém nhà hàng

Gia đình

Chẳng ai ngờ loại rau lang lại có màn biến tấu thành món ăn hấp dẫn thú vị thế này!

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Đông Tây - Kim Cổ

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

4

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

5

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác