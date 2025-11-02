Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Ngày 2/11, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Nguyễn Khắc Duy (34 tuổi, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Khắc Duy bị cảnh sát bắt khi cướp giật điện thoại của một cô gái. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan chức năng, sáng 1/11, tổ công tác Công an phường Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bông Đỏ, phường Hà Đông.

Tại đây , cảnh sát phát hiện Duy giật chiếc iPhone 14 Pro Max màu tím của chị N.T.T.U. (22 tuổi) giữa khu chợ đông người.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ nghi phạm, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.