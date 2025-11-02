Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 2/11, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Nguyễn Khắc Duy (34 tuổi, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Theo cơ quan chức năng, sáng 1/11, tổ công tác Công an phường Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bông Đỏ, phường Hà Đông.
Tại đây , cảnh sát phát hiện Duy giật chiếc iPhone 14 Pro Max màu tím của chị N.T.T.U. (22 tuổi) giữa khu chợ đông người.
Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ nghi phạm, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân, thông tin vừa được Công an TP. Đà Nẵng cho biết.