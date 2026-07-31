Cựu cầu thủ, BLV bóng đá Quốc Hưng qua đời: Đồng đội, đồng nghiệp đau xót, gửi lời tiễn biệt

Đặng Phương Nam: “Chốc ơi… Sao lại như thế hả em ơi?”

Là một trong những người bạn thân thiết của Quốc Hưng, cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ loạt hình ảnh hai người đồng hành trong những chuyến công tác, cùng lời nhắn ngắn ngủi nhưng nghẹn ngào:

“Chốc ơi… Sao lại như thế hả em ơi?”

Có những hành trình còn hơn cả hồi ức. Ảnh: FBNV

Không cần nhiều lời, dòng trạng thái của Đặng Phương Nam nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Với nhiều người, đó là lời tiễn biệt chân thành nhất của một người đồng đội dành cho người bạn đã gắn bó nhiều năm.



BLV Quang Huy: “Một người em đáng quý của nghề”

Trong bài viết dài trên trang cá nhân, BLV Quang Huy không chỉ bày tỏ sự bàng hoàng mà còn dành nhiều dòng hồi tưởng về người đồng nghiệp từng sát cánh trong nhiều chương trình bóng đá.

Anh viết: “Quốc Hưng là người ham học hỏi, luôn cầu tiến, có chuyên môn tốt, giọng bình luận gần gũi và đặc biệt rất tận tâm với nghề.”

Không ai biết, có những khoảnh khắc là cuối cùng! Ảnh: FBNV

BLV Quang Huy cũng gửi lời cảm ơn tới Quốc Hưng vì những đóng góp thầm lặng cho truyền hình thể thao cũng như cộng đồng bóng đá phủi – nơi anh được đông đảo khán giả yêu mến.



Nguyễn Hoài Nam: “Anh nhìn lại cả cuộc đời mày, đều đẹp đẽ cả”

Trong số những lời tiễn biệt dành cho Trịnh Quốc Hưng, bài viết của anh Nguyễn Hoài Nam, nhà sáng lập Trung tâm bóng đá trẻ em VietGoal, gây xúc động bởi không chỉ nhắc lại một người bạn, mà còn tái hiện gần như trọn vẹn hành trình của Quốc Hưng từ cầu thủ, HLV cho đến bình luận viên.

Gọi người bạn thân thiết bằng biệt danh “Thằng Chốc”, anh Hoài Nam lần lượt nhớ lại những lát cắt của một thời thanh xuân: cú sút xa trên sân Hàng Đẫy năm 2003, chấn thương nghiệt ngã trên sân Chi Lăng năm 2005, hình ảnh một cầu thủ điển trai, điệu đà, luôn tự tin như Beckham mỗi khi có bóng bên hành lang cánh.

Một Hưng “chốc” nhiệt huyết, chỉn chu qua góc máy anh Nam chụp.

Anh viết: “Một đêm anh dành để tua lại thời thanh xuân nơi đó có mày, luôn đẹp, luôn thơm tho, điệu như mày luôn từng…”

Bài viết cũng nhắc đến những năm tháng Quốc Hưng chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ. Trong ký ức của anh Hoài Nam, đó là một HLV có “ánh mắt thì sắc, tiếng quát thì rát”, nhưng vẫn giữ phong thái thanh lịch. Dù phải rời bóng đá chuyên nghiệp, Quốc Hưng chưa bao giờ rời xa trái bóng, từ huấn luyện cầu thủ trẻ đến tổ chức những trận giao hữu cộng đồng với các học viên VietGoal.

Đặc biệt, anh Hoài Nam nhớ rõ những ngày đầu Quốc Hưng bước vào nghề bình luận. Khi ấy, dù có kiến thức chuyên môn, Quốc Hưng vẫn còn hạn chế về giọng nói và khả năng truyền lửa. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, anh đã từng bước thay đổi để trở thành một bình luận viên được đông đảo khán giả yêu mến.

“Mày bảo mày làm được, từ một thằng khô khan đến trở thành một bình luận viên được yêu mến.”

Khép lại bài viết, người sáng lập VietGoal dành cho Quốc Hưng lời đánh giá giản dị nhưng có lẽ cũng là sự khái quát đầy đủ nhất về cuộc đời người bạn:

“Anh nhìn lại cả cuộc đời mày, đều đẹp đẽ cả.”

Và lời chia tay cuối cùng càng trở nên nghẹn ngào:

“Chào mày, rời đi với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất về mày nhé!”

Hanoi Premier League: “Một trong những người truyền lửa”

Là giải đấu gắn liền với tên tuổi Quốc Hưng trong nhiều năm, Hanoi Premier League (HPL) đăng tải thông báo chia buồn ngay sau khi nhận tin dữ.

HPL là một trong những tổ chức thông báo tin buồn sớm tới những ai yêu mến BLV Quốc Hưng.

Trong bài viết, ban tổ chức gọi anh là: “Một trong những người truyền lửa cho Hanoi Premier League.”

Đối với HPL, Quốc Hưng không đơn thuần là một bình luận viên. Anh còn là cầu nối giữa sân cỏ phủi và người hâm mộ bằng lối bình luận giàu cảm xúc nhưng vẫn đậm chất chuyên môn.



Không chỉ các tổ chức, đông đảo người hâm mộ cũng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Quốc Hưng.

Nhiều bình luận phía dưới tiếp tục nhắc đến giọng đọc ấm áp, khả năng phân tích trận đấu và phong cách bình luận dung dị – những điều đã giúp Quốc Hưng trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ cầu thủ phủi.

Người hâm mộ: “Giọng bình luận ấy sẽ còn ở lại”

Bên cạnh những nhân vật nổi tiếng, hàng nghìn khán giả cũng đồng loạt chia sẻ những kỷ niệm gắn với Quốc Hưng.

Một bài viết được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhận xét:

“Giọng bình luận của anh không quá kịch tính nhưng luôn đủ để khiến người xem cảm nhận được nhịp đập của trận đấu.”

Có người nhớ đến những trận chung kết HPL, có người nhắc lại các buổi bình luận Champions League hay World Cup. Điểm chung trong rất nhiều lời chia sẻ là sự tiếc nuối dành cho một người làm nghề nghiêm túc, âm thầm và luôn đặt bóng đá lên trên tất cả.

Cựu cầu thủ/HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng đã để lại một di sản toàn những hồi ức đẹp. Ảnh: FBNV

Từ sân cỏ chuyên nghiệp, những lớp cầu thủ trẻ, các giải bóng đá phủi cho tới phòng bình luận truyền hình, Trịnh Quốc Hưng đã để lại dấu ấn ở nhiều vai trò khác nhau. Bởi vậy, những dòng trạng thái xuất hiện trong 24 giờ qua không đơn thuần là lời chia buồn trước sự ra đi của một bình luận viên, mà còn là sự tri ân dành cho một người đã dành phần lớn cuộc đời để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Trong hàng nghìn bình luận, chia sẻ và hình ảnh được đăng tải, có lẽ điều được nhắc đến nhiều nhất không phải là những trận đấu anh từng bình luận, mà là con người hiền lành, tận tâm và luôn truyền cảm hứng tích cực cho những người xung quanh. Đó cũng sẽ là ký ức đẹp còn ở lại trong lòng đồng đội, đồng nghiệp và người hâm mộ.