Cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND xã ở Thái Bình lĩnh án vì lạm dụng chức vụ

Toà án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa mở phiên toà sơ thẩm, xét xử cựu Chủ tịch UBND xã Đông Á cùng cựu Phó Chủ tịch UBND xã này và 2 cựu công chức tài chính kế toán và địa chính nông nghiệp về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Những người này gồm Phí Đức Vui - cựu Chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng; Lê Văn Luy - cựu Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đông Á; Lê Văn Cường – cựu Phó Chủ tịch UBND xã Đông Á; Nhâm Thị Thu Trang –cựu Công chức tài chính, kế toán.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Phí Đức Vui đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo Lê Văn Cường, Lê Văn Luy, Nhâm Thị Thu Trang làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 800 triệu đồng.

Cựu Chủ tịch UBND xã Đông Á Phí Đức Vui (phải) và cựu Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đông Á Lê Văn Luy thời điểm bị bắt năm 2023. Ảnh: Công an Thái Bình

Tại phiên toà, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử, Toà sơ thẩm quyết định, tuyên bị cáo Phí Đức Vui, Lê Văn Luy, Lê Văn Cường, Nhâm Thị Thu Trang phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về hình phạt, Toà án nhân dân huyện Đông Hưng quyết định, tuyên phạt Phí Đức Vui 3 năm 6 tháng tù; Lê Văn Cường 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Văn Luy 1 năm 9 tháng tù; Nhâm Thị Thu Trang 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Ở diễn biến trước đó, thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phí Đức Vui về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 2, Điều 221; tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự".

Đồng thời cơ quan này cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luy về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, với vai trò là Chủ tịch UBND xã Đông Á, Phí Đức Vui đã chỉ đạo kế toán UBND xã bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền 1.271.940.000 đồng.

Đến nay, qua điều tra xác định trong số tiền trên Phí Đức Vui đã nhiều lần chỉ đạo kế toán chi không đúng quy định, gây thiệt hại số tiền là 717.402.000 đồng. Ngoài ra, trong các tháng 11/2021 và tháng 6/2022, Phí Đức Vui đã cùng Lê Văn Luy lập khống chứng từ để rút tiền từ Ngân sách của UBND xã Đông Á gây thiệt hại số tiền là 23.210.000đ.