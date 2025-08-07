Cựu cố vấn Lầu Năm Góc dự đoán xung đột ở Ukraine có thể diễn ra theo kịch bản của Georgia

Nghĩa trang các chiến sĩ hi sinh trong chiến tranh Ukraine. Ảnh Pravda

Theo Bryen, điều này đồng nghĩa với việc loại trừ sự hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine và không cung cấp bất kỳ bảo đảm an ninh hay tài chính nào. Tuy nhiên, mô hình này có thể bao gồm một gói viện trợ quốc tế cho tái thiết — mà không cần tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Việc Ukraine gia nhập NATO hoặc Liên minh Châu Âu cũng sẽ bị loại trừ. Bryen lập luận rằng điều này cuối cùng sẽ đưa đất nước "trở lại quỹ đạo của Nga".

Ông viết: “Để thực hiện mô hình Gruzia, cần có các thỏa thuận cứng rắn về lãnh thổ, biên giới, thương mại và các vấn đề liên quan khác, cùng với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các biện pháp xây dựng lòng tin bổ sung giữa hai bên chính”.

Bốn kịch bản cho kết quả của Chiến tranh Ukraine

Ngoài mô hình Gruzia, Bryen còn xác định ba kịch bản kết thúc có thể xảy ra khác: mô hình Hàn Quốc , mô hình Israel và mô hình Belarus.

Theo kịch bản của Hàn Quốc, Ukraine sẽ không lấy lại được các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, nước này sẽ giữ lại khoảng 80% lãnh thổ, được bảo vệ bởi lực lượng châu Âu với sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Trong trường hợp này, 300 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga có thể được sử dụng để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Mô hình này sẽ không được Nga chấp nhận vì sự hiện diện lâu dài của lực lượng quân sự châu Âu trên lãnh thổ Ukraine.

Kịch bản của Israel cũng sẽ bao gồm sự hiện diện quân sự nước ngoài, nhưng khả năng cả hai bên chấp nhận kịch bản này chỉ đạt 20%. Nó không mang lại lợi ích chiến lược nào cho Nga, trong khi đối với Ukraine, nó đồng nghĩa với việc sống chung với chiến tranh "mãi mãi trước cửa nhà".

Bài báo lưu ý rằng "Putin chỉ có thể đồng ý với mô hình này nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng đáng kể".

Tuy nhiên, mô hình của Israel sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho Ukraine nếu không bao gồm các đảm bảo thực sự: cung cấp vũ khí, viện trợ tài chính và hội nhập một phần vào nền kinh tế châu Âu.

Trong khi đó, kịch bản Belarus được mô tả là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nó sẽ bao gồm việc Mỹ bỏ rơi Ukraine và châu Âu không thể tự mình hỗ trợ. Vào thời điểm đó, Nga sẽ thúc đẩy Ukraine đầu hàng hoàn toàn.

Theo bài báo dựa trên nghiên cứu của ngân hàng lớn JP Morgan Chase của Mỹ, cả hai kịch bản của Hàn Quốc và Belarus đều có 15% cơ hội được thực hiện .

Putin: Nga chỉ chấm dứt chiến tranh khi đạt được kết quả chấp nhận được

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã tái khẳng định rằng Moscow sẵn sàng chấm dứt cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng chỉ khi kết quả có lợi cho Nga .

Ông nhấn mạnh rằng ngân sách quốc phòng của Nga nhằm mục đích đạt được các mục tiêu chính trị và ngoại giao - "không phải các kế hoạch gây hấn đối với châu Âu hay các nước NATO".

Ông Putin nói thêm rằng Nga có ý định giảm chi tiêu quốc phòng, trong khi NATO và EU dường như đang chuẩn bị tăng chi tiêu. Ông cũng tái khẳng định rằng cách lý tưởng nhất để đạt được các mục tiêu của Nga tại Ukraine là thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

