Cựu đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại “hồi sinh”

Nguyễn Trọng Đại ghi bàn và sẽ tìm lại chính mình?

Nguyễn Trọng Đại hiện tại là thành viên của CLB Long An. Tại vòng 7 giải hạng Nhất 2025/2026 diễn ra ngày 9/11, CLB Long An đã đánh bại CLB Thanh niên TP.HCM 1-0 và Nguyễn Trọng Đại chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

Pha lập công giúp CLB Long Anh giành 3 điểm quý giá là bàn thắng đầu tiên của Nguyễn Trọng Đại ở mùa giải này. Đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Đại ghi bàn kể từ V.League 2020 đến nay.

Nguyễn Trọng Đại trong màu áo CLB Long An. Ảnh: Long An Football Club

Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997 tại Hải Dương (nay là TP.Hải Phòng). Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Trọng Đại đã thể hiện năng khiếu chơi bóng rất ấn tượng và sớm gia nhập lò đào tạo của CLB Viettel (nay là CLB Thể Công Viettel).

Sở hữu nền tảng kỹ thuật rất cơ bản, có thể lực sung mãn kèm theo sự đa dạng với khả năng chơi tốt ở vị trí trung vệ cũng như tiền vệ trung tâm, Nguyễn Trọng Đại từng được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam. Thực tế thì Nguyễn Trọng Đại đã từng là đội trưởng của U19 Việt Nam.

Năm 2016, thủ quân Nguyễn Trọng Đại đã có đóng góp rất lớn trong hành trình giành vị trí thứ 4 của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 châu Á. Thành tích xuất sắc này giúp U19 Việt Nam một năm sau thành U20 Việt Nam được dự VCK U20 World Cup 2017. Nên nhớ, ở thế hệ của Nguyễn Trọng Đại khi đó, các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức chưa phải là những gương mặt được chú ý nhất.

Đến năm 2018, Nguyễn Trọng Đại vẫn còn là thành viên của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á. Đây chính là giải đấu HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam tạo ra kỳ tích giành ngôi á quân và Nguyễn Trọng Đại dù không có vai trò quá mạnh mẽ nhưng cũng có những sự thể hiện tương đối tốt.

Có tương lai rộng mở, nhưng Nguyễn Trọng Đại sau đó đã đánh mất mình một cách rất đáng tiếc và đáng trách. Việc vướng vào những lùm xùm ngoài sân cỏ kèm theo ý thức thiếu chuyên nghiệp đã khiến Nguyễn Trọng Đại “rơi tự do” về chuyên môn.

Nguyễn Trọng Đại đang có cơ hội tốt để cứu vãn sự nghiệp. Ảnh: Long An Football Club

Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Trọng Đại đã 3 lần bị thanh lý hợp đồng. Cụ thể, Nguyễn Trọng Đại rời CLB Thể Công Viettel để đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng chỉ trụ được 1 mùa. Sau đó, Nguyễn Trọng Đại tới Thép xanh Nam Định rồi lại phải ra đi do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỷ luật của đội bóng.

Trong giai đoạn tuột dốc này, Nguyễn Trọng Đại liên tục dính vào các tin đồn tình cảm với các hot girl nổi tiếng, vướng vào nợ nần. Thậm chí, Nguyễn Trọng Đại từng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi khi rao bán sim điện thoại trên trang cá nhân vì cần tiền.

Rất may cho Nguyễn Trọng Đại, sau thời gian chơi cho CLB Gia Định ở giải hạng Nhì trong năm nay, anh đã được CLB Long An tạo cơ hội để được trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp. Với bàn thắng vừa ghi, Nguyễn Trọng Đại đã khiến các cổ động viên lại nhớ đến mình và hy vọng, đây sẽ là bước đà mang tính điểm nhấn để cầu thủ này thi đấu thăng hoa, tạo ra sự hồi sinh thực sự.