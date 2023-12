Cứu nam thanh niên 19 tuổi ngã từ độ cao hơn 4m liệt hai chân

Ngày 18/12, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị tai nạn lao động, gãy cột sống dẫn đến liệt 2 chân. Bệnh nhân là anh L.V.K (19 tuổi, trú tại Sơn La), nhập viện chiều ngày 16/12 trong tình trạng tỉnh, đau cột sống thắt lưng, tê bì từ vùng thắt lưng xuống đến gót chân, mất vận động, mất cảm giác nông sâu 2 chi dưới.



Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Qua lời kể của đồng nghiệp, được biết anh K bị trượt chân ngã từ độ cao khoảng trên 4m xuống nền cứng khi đang làm việc tại công trường xây dựng. Các đồng nghiệp đã bê bệnh nhân lên ô tô cá nhân sau đó chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Sau ngã, bệnh nhân bị liệt hoàn toàn 2 chân.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cấp cứu hồi sức và đưa bệnh nhân đi thực hiện các xét nghiệm và các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị gãy mất vững đốt sống T12 có mảnh xương vỡ chèn ép vào tuỷ sống.

Tiến hành hội chẩn liên khoa, nhận định với trường hợp tổn thương như vậy, nếu không can thiệp sớm thì khả năng phục hồi sẽ rất thấp. 21h cùng ngày, kíp phẫu thuật đã sẵn sàng. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để xử lý tổn thương.

Tại đây các bác sĩ đã phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp vít, mở cung sau D12 giải ép tủy, đặt 2 thanh cố định, nắn chỉnh lại mảnh xương vỡ gây chèn ép. 6 tiếng phẫu thuật, 2 chân bệnh nhân đã phục hồi vận động. Bệnh nhân đã tự co và nâng được chân khỏi giường.

Theo TS Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang), khả năng phục hồi tổn thương tủy sống phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế tổn thương, thời gian phẫu thuật và mức độ giải phóng chèn ép tuỷ sống. Bệnh nhân được phẫu thuật càng sớm thì khả năng phục hồi càng cao.

Bác sĩ Kiên cho hay, vị trí tổn thương thường gặp nhất của cột sống là ở vùng bản lề cột sống ngực - thắt lưng và thường do tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động gây nên. Hậu quả nặng nề nhất của chấn thương cột sống ở đoạn này là gây mất vững cột sống và thương tổn rễ thần kinh, tủy sống. Các tổn thương thần kinh này thường do các mảnh xương vỡ, máu tụ chèn ép chứ ít khi tuỷ sống bị đứt rời.

"Do đó, sau khi tai nạn, nếu bệnh nhân được sơ cứu đúng cách và được can thiệp phẫu thuật sớm thì khả năng phục hồi rất cao. Với trường hợp bệnh nhân L.V.K , sau tai nạn BN không được sơ cứu đúng cách, không được cố định cột sống và được vận chuyển bằng xe ô tô cá nhân là rất nguy hiểm, rất dễ khiến tuỷ sống bị tổn thương nặng nề thêm hoặc có thể tử vong do sốc choáng", bác sĩ Kiên cho biết thêm.