Cựu sao ĐT Anh và vợ “đường ai nấy đi” vì tin nhắn nhạy cảm

Jermaine Jenas mất cả công việc lẫn vợ vì tin nhắn nhạy cảm

Ngày 23/8/2024, Jermaine Jenas đã bị BBC chấm dứt hợp tác các chương trình Match of the Day và The One Show. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này bắt nguồn từ lời tố cáo của các nhân viên chương trình The One Show cho rằng Jenas đã gửi tin nhắn nhạy cảm để quấy rối họ.

Trong một bài đăng trên Instagram, cựu người mẫu Ellie đã đau khổ tuyên bố cô và Jenas đã "đường ai nấy đi". Nội dung của bài viết này được Ellie chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chia sẻ điều gì đó riêng tư đến vậy với công chúng. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tôi cảm thấy điều đó là cần thiết.

Jenas và vợ Ellie đã chia tay sau 16 năm bên nhau. Ảnh: The Sun

Sau 16 năm bên nhau và có 4 đứa con tuyệt vời, Jermaine và tôi đã quyết định chia tay. Chúng ta sẽ vẫn là bạn và tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con cái. Chúng tôi mong bạn tôn trọng quyền riêng tư của các con chúng tôi trong thời gian đầy thử thách này".

Năm 2011, Jenas và Ellie kết hôn. Họ có với nhau 2 cô con gái là Geneva, Olivia và 1 cậu con trai tên Jacob. Ngoài ra, Jenas (42 tuổi) còn có 1 cô con gái lớn hơn là Sancha, là con của anh với người vợ trước Ellie và hiện sống với mẹ tại Mỹ.

Từ khi những lời tố cáo xuất hiện và mất việc ở BBC, Jenas đã dành nhiều thời gian để xin lỗi gia đình và công chúng. Năm 2004, ông Dennis Jenas là bố cựu danh thủ ĐT Anh đã tiết lộ về việc cặp đôi này ly thân, không ở cùng nhau trong ngôi nhà trị giá 1 triệu bảng của họ ở Hertfordshire (Anh).

Khi trả lời phỏng vấn của tờ The Sun (Anh) vào thời điểm bị BBC sa thải, Jenas đã xin lỗi vợ nhưng phủ nhận việc mình là kẻ quấy rối tình dục. Jenas khẳng định mình không làm gì trái pháp luật, đồng thời nói lời xin lỗi nếu khiến những người phụ nữ liên quan cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, Jenas cũng thú nhận đã nói dối vợ trong kỳ nghỉ của gia đình và lén gọi điện thoại qua Zoom với các ông chủ của BBC về những tin nhắn nhạy cảm. Jenas thú nhận cách đây hơn 6 tháng rằng : « Chúng tôi thực sự không nói chuyện đàng hoàng kể từ đó. Cô ấy thực sự tức giận ».

Trước đó, vào năm 2023, Jenas và Ellie đã có cãi vã rất căng thẳng. Hiện tại, Jenas đã tái xuất với công việc khi xuất hiện trên TalkSPORT.