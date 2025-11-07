Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 07:10 GMT+7

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 07/11/2025 07:10 GMT+7
Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.
"NATO dự kiến ​​sẽ tái vũ trang hoàn toàn vào năm 2030. Nguồn lực khổng lồ sẽ được phân bổ cho việc này, gấp khoảng 40 lần ngân sách hàng năm của Ukraine. Và NATO sẽ dùng ai làm vũ khí tấn công? Tất nhiên là Ukraine! Người dân Ukraine sẽ lại bị buộc phải chiến đấu! Dự kiến ​​đến năm 2030, nguồn lực huy động của Ukraine sẽ đủ để tiến hành một cuộc chiến tranh khác với Nga", ông dự đoán.

Cựu thủ tướng nhấn mạnh rằng NATO đang trông cậy vào việc "hủy diệt nhà nước Nga" với hy vọng rằng trong 4 năm tới "nền kinh tế Nga sẽ suy yếu do các lệnh trừng phạt và khả năng chiến đấu của nước này sẽ giảm sút". Tuy nhiên, ông nói thêm, những kế hoạch này "được xây dựng trên cát".

Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hoạt động chưa từng có của NATO dọc biên giới phía tây. Liên minh này đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "sự răn đe xâm lược". Điện Kremlin lưu ý rằng Moscow không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng mối đe dọa tưởng tượng về Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

