Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko. Ảnh Pravda

"Tình hình đang đe dọa, G7 không thể nhất trí về một tuyên bố chung, Mỹ và Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy sự mất lòng tin, vốn đã bị phá hủy trong những tháng gần đây", ông Poroshenko cho biết.



Ông Poroshenko cũng bày tỏ lo ngại rằng do xung đột hiện nay giữa Kiev và Washington, ông Trump sẽ đưa ra quyết định mà không tính đến lập trường của Ukraine.



"Bạn sẽ phải trả giá cho sự mất lòng tin. Nếu Mỹ phớt lờ lập trường của bạn, sẽ rất, rất, rất khó khăn", chính trị gia Ukraine tóm tắt.

Trước đó ngày 24/2, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với tờ Daily Mail rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã không hiểu được thông điệp về nhu cầu giải quyết xung đột ở Ukraine càng nhanh càng tốt, và cũng chỉ trích ông này vì đã công kích người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố gây tổn hại tới ông Zelensky. Tổng thống gọi ông là "nhà độc tài" và cáo buộc ông từ chối tổ chức bầu cử. Theo ông Trump, ông Zelensky muốn tiếp tục các hoạt động quân sự để duy trì nguồn cung cấp thực phẩm. Ngược lại, ông Zelensky tuyên bố rằng người đứng đầu Nhà Trắng đang sống trong một không gian thông tin sai lệch.

Một ngày trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua hai nghị quyết về Ukraine: một nghị quyết do các nước phương Tây cùng với Kiev soạn thảo và một nghị quyết do Mỹ đề xuất. Văn bản đầu tiên kêu gọi "giảm leo thang, nhanh chóng chấm dứt thù địch và giải quyết hòa bình cuộc chiến chống lại Ukraine". Nga được yêu cầu "ngay lập tức, toàn bộ và vô điều kiện" rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ nước láng giềng và đơn phương chấm dứt các hành động thù địch.

Đổi lại, Mỹ cũng chuẩn bị phương án trung lập của riêng mình. Nó chỉ nói về nhu cầu chấm dứt ngay lập tức xung đột và thiết lập hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, văn bản gốc đã trải qua những thay đổi đáng kể - do các sửa đổi từ các nước phương Tây được Đại hội đồng chấp thuận, khiến văn bản mất đi giọng điệu trung lập. Kết quả là, Mỹ đã bỏ phiếu trắng và Nga đã lên tiếng phản đối, nhưng nghị quyết vẫn được thông qua.



Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất về giải quyết vấn đề Ukraine. Các thành viên Hội đồng Bảo an, theo văn bản này, "bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát thương tâm về sinh mạng trong cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine", nêu rằng mục đích chính của Liên hợp quốc "là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp", "khuyến khích" chấm dứt ngay lập tức xung đột và "khuyến khích" "thiết lập hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga".

Những sửa đổi đối với văn kiện này của Nga và các nước phương Tây đã không được chấp nhận.