Cựu trung úy công an giết người tình, cướp tài sản ở Tiền Giang lãnh tù chung thân

Ngô Minh Thông (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang), cựu trung úy Công an thị xã Cai Lậy đã bị HĐXX tuyên án tù chung thân về tội giết người, cùng 3 năm tù về tội cướp tài sản. Ảnh: CA

Ngày 14/3, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Minh Thông (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang), cựu trung úy Công an thị xã Cai Lậy. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Thông công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dù đã có vợ nhưng Thông vẫn quan hệ tình cảm bất chính với chị N.T.H (29 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong thời gian qua lại với chị H, nhận thấy sai trái, Thông nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chị H không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan của Thông biết.

Lo sợ sự việc bị phát hiện, Thông nảy sinh ý định giết chị H. Khoảng 13h ngày 27/12/2023, Thông mua hai bao nylon và hai đoạn dây dù, sau đó thuê ô tô tự lái đi từ thị xã Cai Lậy đến cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) để tìm nơi phi tang thi thể nạn nhân.

Trên đường đi, Thông gọi điện thoại cho chị H. để chở đi ăn uống, sau đó thuê khách sạn trên địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến tối, Thông lái ô tô chở người tình đi mua bia, thức ăn, sau đó chạy đến bờ kè sông Tiền để ăn uống. Khoảng 23h cùng ngày, Thông đưa chị H. đến khu vực Quảng trường Hùng Vương thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.

Tại đây, Thông đề nghị với chị H. chấm dứt quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý, đồng thời đe dọa sẽ gọi điện cho vợ Thông biết chuyện. Lo sợ, Thông quan sát thấy khu vực vắng người liền dùng tay siết cổ chị H cho đến chết.

Gây án xong, Thông bỏ thi thể nạn nhân cùng nhiều đá vào túi nylon đã chuẩn bị sẵn và dùng dây buộc lại, để vào ô tô chạy đến giữa cầu Hàm Luông ném nạn nhân xuống sông. Một người đàn ông phát hiện túi nylon chứa thi thể cô gái nằm trên bãi bồi sông Hàm Luông nên trình báo công an. Quá trình điều tra, công an xác định, Thông là nghi phạm sát hại chị H. nên đã bắt giữ. Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung úy Thông.