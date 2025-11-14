Cựu Trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nhận hối lộ, cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm các bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970), Vũ Quyết Tiến (SN 1991), nguyên Trưởng và nguyên Phó trưởng Khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 về tội “Nhận hối lộ”.

Nhóm bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” gồm Cao Xuân Hùng (SN 1981, ở Lạng Sơn); Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội); Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa); Vũ Mạnh Cường (SN 1986, ở Ninh Bình); Đặng Ngọc Diệp (SN 1979, ở Hà Nội); Thái Huy (SN 1980, ở Nghệ An); Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, ở Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1984, ở Hải Phòng).

Trong vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy”.

Các bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 chịu cáo buộc đưa - nhận hối lộ.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, ở Hà Nội) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tất cả các bị cáo chịu cáo buộc “Đưa hối lộ” đều là những người từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố nhưng do mắc bệnh nên được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam hoặc trại tạm giam.

Theo cáo trạng, năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện bị cáo Hoàng Lại Nam dù là người phải chữa bệnh bắt buộc nhưng ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định. Xác minh thêm, PA03 thấy nhiều người chữa bệnh bắt buộc khác cũng ra ngoài.

Điều tra cho thấy, Hà Duy Dũng trong vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của họ với tổng số hơn 886 triệu đồng. Đổi lại, Dũng cho người bệnh được ra khỏi nơi điều trị trái quy định.

Chia tiền từ nhân viên đến giám đốc

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai hằng tháng, các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho ông Dũng hoặc cho bị cáo Vũ Quyết Tiến - Phó Trưởng khoa hoặc Bùi Ngân Hà - Điều dưỡng trưởng (đang bỏ trốn).

Từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình hàng tháng Dũng, Tiến, Hà sẽ nhận được của các đối tượng bắt buộc chữa bệnh tổng số khoảng 200 triệu đồng. Họ thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên của Khoa mỗi người từ 3 – 5 triệu đồng/tháng; biếu Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20 – 40 triệu/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại từ 5 – 10 triệu/lần; cho Nguyễn Đoàn Mạnh - Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp từ 5 – 10 triệu vào các dịp lễ, Tết.

Như vậy, nhóm Hà Huy Dũng, Vũ Quyết Tiến và Bùi Ngân Hà mỗi người hưởng lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng. Việc nhận tiền, chia tiền của đối tượng bắt buộc chữa bệnh và đưa tiền cho các nhân viên bệnh viện chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Ngày 7/8/2025, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và của Phạm Trà Mi, nguyên là nhân viên điều dưỡng, ra xử lý sau.

Ở hành vi đưa hối lộ, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội này, đến nay đều nhận thức đầy đủ hành vi; đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án.

Ngoài các bị cáo chịu xét xử hôm nay, có 6 người khác cũng đưa hối lộ nhưng hiện họ không có mặt ở bệnh viện nên bị truy nã, bắt được xử lý sau.

Quá trình điều tra, khi cảnh sát bắt giữ Hoàng Lại Nam căn hộ của bị cáo trong khu Vinhomes Riverside (phường Phúc Lợi, Hà Nội), công an phát hiện Nam cho 2 người khác dùng thuốc phiện trong nhà mình. Do vậy, Nam còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Với bị cáo Trần Thanh Tùng, viện kiểm sát cho rằng anh ta biết rõ bị cáo Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã về tội “Đưa hối lộ” nhưng không đưa đi đầu thú hoặc trình báo với cơ quan công an. Hành vi này của Tùng phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”.