Thể thao
Thứ tư, ngày 15/10/2025 18:10 GMT+7

Cựu tuyển thủ Bắc Ireland gia nhập Hà Nội FC

Nguyễn Trần Quốc Huy (Theo Thể Thao 247) Thứ tư, ngày 15/10/2025 18:10 GMT+7
Hà Nội FC tiếp tục củng cố ban huấn luyện khi bổ nhiệm trợ lý Warren Feeney, cộng sự thân tín của HLV Harry Kewell.
"Cánh tay phải" của HLV Harry Kewell gia nhập Hà Nội FC

Ban huấn luyện Hà Nội FC tiếp tục được củng cố khi trợ lý HLV Warren Feeney chính thức gia nhập đội bóng Thủ đô. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Bắc Ireland được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế cho đội ngũ của tân HLV trưởng Harry Kewell.

Warren Feeney từng là tuyển thủ quốc gia Bắc Ireland, có sự nghiệp thi đấu và huấn luyện phong phú tại Anh và Bắc Ireland. Sau khi giải nghệ, ông nhanh chóng bước vào con đường huấn luyện, từng dẫn dắt nhiều CLB ở Anh.

Warren Feeney từng có thời gian làm việc chung với Harry Kewell. Ảnh: CLB

Đáng chú ý, Feeney từng có thời gian làm việc cùng Harry Kewell trong ban huấn luyện, qua đó tạo nên sự ăn ý và hiểu biết sâu sắc giữa hai người. Chính điều này hứa hẹn sẽ giúp bộ đôi HLV người Australia và cộng sự mới dễ dàng phối hợp trong hành trình tái thiết Hà Nội FC.

Trước khi Feeney xuất hiện, HLV Harry Kewell đã dành 3 ngày đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Hà Nội FC để quan sát và đánh giá toàn diện đội hình. Giai đoạn này được xem là bước khởi đầu quan trọng giúp chiến lược gia 47 tuổi xác định phong cách thi đấu, nhân sự và định hướng phát triển phù hợp. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với toàn đội, Kewell nhấn mạnh tinh thần chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng và tính kỷ luật là nền tảng để Hà Nội FC lấy lại vị thế vốn có.

Hà Nội FC hứa hẹn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khởi đầu không như ý tại mùa giải năm nay. Ảnh: CLB

Harry Kewell là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Ông từng khoác áo Liverpool và Leeds United, là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Australia trong thập niên 2000. Sau khi treo giày, Kewell chuyển sang huấn luyện, từng dẫn dắt các đội bóng ở Anh, Australia và đặc biệt là Yokohama F. Marinos, một trong những CLB hàng đầu Nhật Bản.

Bộ đôi Kewell và Feeney hứa hẹn sẽ đưa đội bóng thủ đô trở lại đường đua vô địch và khôi phục hình ảnh của một thế lực hàng đầu V.League. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kết hợp giữa kinh nghiệm châu Âu và hiểu biết thực tiễn từ Kewell cùng Feeney được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho đội bóng áo tím.

Theo: Theo Thể Thao 247

Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành
Văn hóa - Giải trí

Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành

Văn hóa - Giải trí

Jennifer Aniston thừa nhận cô đã buông bỏ khát vọng làm mẹ sau 20 năm cố gắng. Cô cũng không nhận con nuôi vì muốn đứa trẻ mang huyết thống của mình.

Vì sao một trường tiểu học ở Quảng Trị xin số tài khoản của phụ huynh để gửi lại tiền xã hội hóa?
Xã hội

Vì sao một trường tiểu học ở Quảng Trị xin số tài khoản của phụ huynh để gửi lại tiền xã hội hóa?

Xã hội

Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tới các lớp xin số tài khoản của phụ huynh để hoàn trả số tiền xã hội hóa đã thu trước đó. Sự việc diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin nhà trường thu tiền xã hội hóa với mức 312.000 đồng/học sinh, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hành trình của trí tuệ, khát vọng vươn mình của người nông dân
Media

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hành trình của trí tuệ, khát vọng vươn mình của người nông dân

Media

Chuỗi chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) đã khép lại bằng những dấu ấn đậm nét, những sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong ngày 14/10.

Bộ GDĐT bác tin 'giải tán toàn bộ trường tư thục khiến học sinh phải chuyển trường'
Xã hội

Bộ GDĐT bác tin "giải tán toàn bộ trường tư thục khiến học sinh phải chuyển trường"

Xã hội

Bộ GDĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh.

Dự án trồng rau VietGAP 'núp bóng' nuôi gà: Hơn bốn tháng sau chỉ đạo thu hồi, quyết định vẫn chưa được ban hành
Kinh tế

Dự án trồng rau VietGAP "núp bóng" nuôi gà: Hơn bốn tháng sau chỉ đạo thu hồi, quyết định vẫn chưa được ban hành

Kinh tế

Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Canh Vinh (nay thuộc tỉnh Gia Lai) bị phát hiện loạt sai phạm nghiêm trọng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã có chỉ đạo thu hồi dự án, xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm từ tháng 6/2025 nhưng sau 4 tháng, dự án vẫn chưa bị thu hồi.

Tìm thấy thi thể người bố quyên sinh cùng 2 con nhỏ trên sông Lam
Tin tức

Tìm thấy thi thể người bố quyên sinh cùng 2 con nhỏ trên sông Lam

Tin tức

Đến thời điểm hiện tại, thi thể của cả 3 bố con đã được tìm thấy tại khu vực gần cầu Cửa Hội.

Một người đàn ông ở Gia Lai rơi xuống giếng hoang sâu 15m, may mắn được cứu sống sau gần 1 ngày mất tích
Tin tức

Một người đàn ông ở Gia Lai rơi xuống giếng hoang sâu 15m, may mắn được cứu sống sau gần 1 ngày mất tích

Tin tức

Trong lúc đi làm rẫy, ông Phan Văn H. (63 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) không may rơi xuống một giếng hoang sâu khoảng 15m và mất liên lạc với gia đình gần một ngày. May mắn, ông đã được lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu kịp thời.

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cuối cùng cũng được ly hôn sau 6 năm
Xã hội

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cuối cùng cũng được ly hôn sau 6 năm

Xã hội

Một tòa án ở Trung Quốc đã chấp thuận đơn ly hôn của người phụ nữ từng sống sót sau khi bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cách đây 6 năm. Sự việc khiến mạng xã hội Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui.

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?
Gia đình

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Gia đình

Khám xét căn hộ Ngân 98, công an thu giữ nhiều vật chứng. Tìm hiểu cách đặt két sắt đúng phong thủy để hút tài lộc vào nhà.

Ông Trump giơ 'gậy Tomahawk' đe dọa, Nga không run sợ, Ukraine thành bàn cờ sinh tử
Thế giới

Ông Trump giơ "gậy Tomahawk" đe dọa, Nga không run sợ, Ukraine thành bàn cờ sinh tử

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hừng hực khí thế và muốn phô trương sức mạnh thế sau “chiến thắng” ở Trung Đông giúp chấm dứt cuộc chiến ở Gaza nhưng ông đã sai lầm khi cho rằng có thể dùng tên lửa Tomahawk để khiến Tổng thống Nga Putin chùn bước ở Ukraine, theo iNews.

Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến: Bẫy tinh vi nhắm vào người tìm việc
Doanh nghiệp

Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến: Bẫy tinh vi nhắm vào người tìm việc

Doanh nghiệp

Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo tuyển dụng đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến. Nhiều đối tượng đã lợi dụng danh tiếng và uy tín của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để mạo danh, đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo với mục đích lừa đảo ứng viên.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc
Tin tức

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc

Tin tức

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã chia sẻ những điểm mới mang tính đột phá về cấu trúc văn kiện, quan điểm phát triển và các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới.

Một xã tại Hà Nội ước tính thiệt hại 500 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử
Bạn đọc

Một xã tại Hà Nội ước tính thiệt hại 500 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử

Bạn đọc

Hơn 4.000 hộ dân bị ngập, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng là hậu quả nặng nề do bão số 11 (Matmo) gây ra tại xã Trung Giã, TP. Hà Nội. Ngay khi nước rút, nơi đây vẫn ngổn ngang; nhiều con đường nồng nặc mùi bùn, người dân tất bật dọn dẹp bùn đất, phơi đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa
Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Pháp luật

Có 141 người phải hầu tòa do tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc tại khánh sạn Pullman Hà Nội. Trong số này, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc “đỏ đen” hơn 7 triệu USD còn cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũng chơi 4,2 triệu USD.

Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn “xoá sổ” kinh đô hơn 1 triệu người sinh sống của nhà Kim

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lần thứ hai dẫn quân uy hiếp kinh đô của nhà Kim (Bắc Kinh ngày nay), một cuộc biến loạn diễn ra, mà nhờ đó, Thành Cát Tư Hãn không lâu sau đã hạ được kinh đô sầm uất bậc nhất một thời ở Trung Hoa.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ
Tin tức

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển được phân công đảm nhận Trưởng BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Ngành Y tế TP.HCM: 'Lưới chắn bảo vệ sức khỏe', sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh
Chuyển động Sài Gòn

Ngành Y tế TP.HCM: "Lưới chắn bảo vệ sức khỏe", sẵn sàng đón khoảng 51 triệu lượt người khám bệnh

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện sáp nhập 3 Sở Y tế đã đưa TP.HCM trở thành đầu tàu y tế quy mô siêu đô thị. Trước vị thế mới, ngành Y tế đã triển khai một loạt hành động cụ thể, giải quyết các điểm nghẽn về quá tải, khoảng cách và hạ tầng quản lý.

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng
Nhân ái

Shinhan Life Việt Nam tài trợ điều trị cho bệnh nhi ung thư, tặng hàng nghìn phần cơm nghĩa tình tại BV Nhi đồng

Nhân ái

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tài trợ chi phí điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư; trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm nghĩa tình cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM nhân dịp Tết Trung thu, với tổng giá trị tài trợ hơn 220 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn
Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn

Tin tức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy luôn là vấn đề hệ trọng, được Trung ương và các cấp ủy đặc biệt quan tâm.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ Hà Nội nói về khát vọng sáng tạo vì Thủ đô hạnh phúc
Tin tức

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ Hà Nội nói về khát vọng sáng tạo vì Thủ đô hạnh phúc

Tin tức

Tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, đại biểu trẻ nhất – Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã chia sẻ khát vọng về một Thủ đô sáng tạo, an toàn, nơi mọi người dân được sống hạnh phúc.

Ông Trump tung đòn ép Trung Quốc nhưng lại khiến Mỹ lâm cảnh 'gậy ông đập lưng ông”
Thế giới

Ông Trump tung đòn ép Trung Quốc nhưng lại khiến Mỹ lâm cảnh "gậy ông đập lưng ông”

Thế giới

Chiến lược đánh thuế ồ ạt nhằm bóp nghẹt kinh tế Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump dường như đang phản tác dụng. Bắc Kinh không những không “gặp khó” như ông Trump từng tuyên bố, mà còn nhanh chóng xoay trục, mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu và các khu vực khác, theo Fortune.

An Giang: 9 tháng khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinh tế

An Giang: 9 tháng khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh An giang (Ban Chỉ đạo 389/AG) đã phát hiện 1.286 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 1.360 vụ; nộp ngân sách nhà nước hơn 211 tỷ đồng. Khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng.

Sở hữu không gian sống yên tĩnh giữa phố thị ồn ào - Bí quyết từ những cánh cửa Eurowindow
Nhà đất

Sở hữu không gian sống yên tĩnh giữa phố thị ồn ào - Bí quyết từ những cánh cửa Eurowindow

Nhà đất

Giữa nhịp sống đô thị tấp nập, ai cũng mong có cho mình một chốn bình yên để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây an lành bên gia đình. Thấu hiểu điều đó, Eurowindow mang đến các giải pháp cửa cách âm vượt trội – góp phần kiến tạo những tổ ấm an yên giữa phố thị.

Tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình để đạt hiệu quả bảo hộ cao nhất
Nhà nông

Tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE theo quy trình để đạt hiệu quả bảo hộ cao nhất

Nhà nông

Công ty CP AVAC Việt Nam vừa đưa ra quy trình tiêm vaccine AVAC ASF LIVE nhằm giúp người chăn nuôi phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao nhất.

Xôn xao robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: Nhà trường nói “có sơ suất”
Xã hội

Xôn xao robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: Nhà trường nói “có sơ suất”

Xã hội

Chiều 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức thông tin về sản phẩm robot tham gia triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục Đào tạo, trong đó có việc robot Trung Quốc sản xuất nhưng dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội gây tranh cãi.

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... 'cùn'
Thể thao

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"

Thể thao

Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"; Hé lộ lý do Liverpool mua hụt trung vệ Marc Guehi; Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung ghi điểm mạnh với HLV Đinh Hồng Vinh; Chuyền dọn cỗ đẳng cấp, Messi phá kỷ lục kiến tạo; Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup; Nhân vật đặc biệt của M.U qua đời.

HANVET – Từ “hai bàn tay trắng” đến hành trình đưa thương hiệu thuốc, vắc xin thú y Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

HANVET – Từ “hai bàn tay trắng” đến hành trình đưa thương hiệu thuốc, vắc xin thú y Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ một đơn vị nhỏ bé, đi lên từ “hai bàn tay trắng” đế nay, Hanvet đã vươn lên trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất dược phẩm và vắc xin thú y hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế.

Người mua đất ở Đắk Lắk mất vì Covid-19, kẻ “quen biết” tranh thủ lừa con gái lấy tiền
Pháp luật

Người mua đất ở Đắk Lắk mất vì Covid-19, kẻ “quen biết” tranh thủ lừa con gái lấy tiền

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Thân Văn Giang (trú xã Ea Rốk) vì dựng chuyện “bố còn nợ tiền đất” để lừa con gái nạn nhân, chiếm đoạt 85 triệu đồng.

Cà Mau “cực tăng trưởng xanh” của vùng ĐBSCL
Tin tức

Cà Mau “cực tăng trưởng xanh” của vùng ĐBSCL

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10). Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ (2020 - 2025), tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy thế mạnh và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

