Cựu tuyển thủ Bắc Ireland gia nhập Hà Nội FC

"Cánh tay phải" của HLV Harry Kewell gia nhập Hà Nội FC

Ban huấn luyện Hà Nội FC tiếp tục được củng cố khi trợ lý HLV Warren Feeney chính thức gia nhập đội bóng Thủ đô. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Bắc Ireland được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế cho đội ngũ của tân HLV trưởng Harry Kewell.

Warren Feeney từng là tuyển thủ quốc gia Bắc Ireland, có sự nghiệp thi đấu và huấn luyện phong phú tại Anh và Bắc Ireland. Sau khi giải nghệ, ông nhanh chóng bước vào con đường huấn luyện, từng dẫn dắt nhiều CLB ở Anh.

Warren Feeney từng có thời gian làm việc chung với Harry Kewell. Ảnh: CLB

Đáng chú ý, Feeney từng có thời gian làm việc cùng Harry Kewell trong ban huấn luyện, qua đó tạo nên sự ăn ý và hiểu biết sâu sắc giữa hai người. Chính điều này hứa hẹn sẽ giúp bộ đôi HLV người Australia và cộng sự mới dễ dàng phối hợp trong hành trình tái thiết Hà Nội FC.

Trước khi Feeney xuất hiện, HLV Harry Kewell đã dành 3 ngày đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Hà Nội FC để quan sát và đánh giá toàn diện đội hình. Giai đoạn này được xem là bước khởi đầu quan trọng giúp chiến lược gia 47 tuổi xác định phong cách thi đấu, nhân sự và định hướng phát triển phù hợp. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với toàn đội, Kewell nhấn mạnh tinh thần chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng và tính kỷ luật là nền tảng để Hà Nội FC lấy lại vị thế vốn có.

Hà Nội FC hứa hẹn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau khởi đầu không như ý tại mùa giải năm nay. Ảnh: CLB

Harry Kewell là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Ông từng khoác áo Liverpool và Leeds United, là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Australia trong thập niên 2000. Sau khi treo giày, Kewell chuyển sang huấn luyện, từng dẫn dắt các đội bóng ở Anh, Australia và đặc biệt là Yokohama F. Marinos, một trong những CLB hàng đầu Nhật Bản.

Bộ đôi Kewell và Feeney hứa hẹn sẽ đưa đội bóng thủ đô trở lại đường đua vô địch và khôi phục hình ảnh của một thế lực hàng đầu V.League. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kết hợp giữa kinh nghiệm châu Âu và hiểu biết thực tiễn từ Kewell cùng Feeney được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho đội bóng áo tím.

Theo: Theo Thể Thao 247