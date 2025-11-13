Năm 2025, đã có 1.000 nông dân Đồng Tháp được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả

Nhà quản lý - doanh nghiệp bắt tay đồng hành cùng nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm

Năm 2021, Cục Bảo vệ thực vật (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, Hiệp hội CropLife Việt Nam cùng bắt tay, ký kết triển khai chương trình Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm giai đoạn 2021 – 2026.

Theo khung hợp tác, trọng tâm của chương trình hợp tác là triển khai các lớp tập huấn trực tiếp cho nông dân, đại lý trên địa bàn tỉnh cùng cán bộ địa phương; xây dựng mô hình canh tác bền vững kết hợp với tập huấn (lý thuyết và thực hành) về sử dụng thuốc và phòng trừ dịch hại trên một số cây trồng chủ lực của tỉnh; phát động chiến dịch thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; bổ sung bình chứa bao gói thuốc BVTV trên đồng ruộng và kho lưu chứa tại các mô hình. Tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân và cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra thường xuyên tới cơ sở buôn bán kinh doanh thuốc BVTV nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc BVTV đang lưu hành.

Sau 3 năm triển khai, những con số mà chương trình mang lại đã cho thấy những đổi thay tích cực trong tư duy sản xuất của nông dân. Đã có 78 lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của 3.140 nông dân trong tỉnh; 16 lớp tập huấn cho 977 đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện 2 đợt tập huấn cho 100 cán bộ tại tỉnh Đồng Tháp; cung cấp 3.750 bộ đồ bảo hộ cá nhân cho nông dân khi phun và pha chế thuốc.

Đối với nội dung xây dựng mô hình sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm trên các cây trồng chủ lực, ông Chấn cho biết, sau 3 năm, chương trình đã xây dựng được 6 mô hình trên các cây trồng chủ lực của tỉnh bao gồm: Lúa tại Lấp Vò; hoa kiểng tại Sa Đéc; sầu riêng tại Châu Thành; ớt tại Thanh Bình; xoài tại Cao Lãnh và cây có múi tại Lai Vung với tổng diện tích triển khai mô hình đạt 352.7 ha.

Một lớp tập huấn do Công ty Corteva, thành viên của CropLife Việt Nam tổ chức.

Tại các mô hình, các cán bộ kỹ thuật đã hoàn thiện 6 cuốn sổ tay tập huấn phòng trừ dịch hại trên các cây trồng tại mô hình; tổ chức 24 lớp tập huấn cho 606 hộ nông dân tham gia mô hình; lắp đặt 55 bộ thùng lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và xây dựng 1 nhà kho lưu trữ – tập kết bao gói thuốc trước khi mang đi tiêu huỷ.

Đặc biệt, chương trình đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát động tổ chức "Ngày hội Thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng" trên địa bàn 12 huyện, thành phố. Theo đó, đã thực hiện được 36 đợt thu gom tại các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh; 2.280 nông dân tham gia với tổng lượng bao gói thu gom được là 20.270 kg. Vận động tổ chức 8 đợt thu gom trong mô hình với tổng lượng thu gom là 1.187kg. Tổng lượng bao gói thu gom được qua các đợt phát động và trong mô hình là hơn 21 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, thông qua các chương trình tập huấn do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức, đã có sự thay đổi tích cực về mức độ hiểu biết của nông dân về các nội dung liên quan đến thuốc BVTV đã được tập huấn trong chương trình: tỷ lệ hiểu biết tốt (thang điểm 4/5) về từng các nội dung sau tập huấn tăng từ 6-34% so với trước tập huấn. Nông dân chủ động hơn trong các hoạt động tìm hiểu thông tin về thuốc, lựa chọn mua, vận chuyển, bảo quản. Tỷ lệ nông dân chỉ mua thuốc BVTV theo kinh nghiệm hay thói quan giảm 21,7%. Nông dân quan tâm hơn đến việc mua thuốc có nhãn tiếng Việt (tăng từ 75% lên 91,6%). Qua khảo sát, chỉ còn 0,5% nông dân không tuân thủ đúng liều lượng, nồng độ. Tỷ lệ thu gom bao gói thuốc sau sử dụng 99%, tỉ lệ tự tiêu huỷ bao gói giảm; tỷ lệ nông dân sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như mũ, kính, quần áo dài tay khi tiếp xúc với thuốc 80-94%.

Những điểm mới của chương trình năm 2025: triển khai tập huấn khi sử dụng thiết bị bay không người lái

Theo thông tin từ CropLife Việt Nam, năm 2025 sẽ đánh dấu một số điểm mới đáng chú ý trong chương trình, bao gồm: mở rộng mô hình sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm sang các cây trồng chủ lực khác, phù hợp với định hướng xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp; triển khai tập huấn về an toàn khi sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc BVTV; giới thiệu và hướng dẫn nông dân tham gia chương trình đào tạo trực tuyến về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, dự kiến sẽ được Cục BVTV ban hành trong thời gian tới; phổ biến thông tin và hỗ trợ Đồng Tháp xây dựng hồ sơ xin tài trợ từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam theo quy định EPR, nhằm tạo nguồn lực ổn định và lâu dài cho hoạt động thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Tọa đàm trực tuyến: Đưa drone trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông do Hiệp hội CropLife Việt Nam phối hợp với Báo NTNN/Dân Việt tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt xem, đặt câu hỏi của bà con nông dân, HTX.

Theo đó, chương trình tiếp tục được triển khai hoạt động tập huấn trực tiếp cho nông dân, đại lý và cán bộ địa phương với số lượng 20 lớp, với khoảng 1.000 nông dân tham gia. Các lớp đào tạo đã cung cấp kiến thức về nhận diện dịch hại, sử dụng thuốc đúng cách, đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường, đồng thời nâng cao kỹ năng tư vấn của đại lý cũng như năng lực quản lý, giám sát của cán bộ kỹ thuật.

Tập huấn về các nguyên tắc chung trong sử dụng và kinh doanh thuốc BVTV một cách có trách nhiệm cho nông dân và đại lý. Tập huấn về quản lý chất lượng, thương mại thuốc BVTV, nhận biết thuốc BVTV giả/nhái cho cán bộ địa phương. Bổ sung nội dung Drone trong các lớp tập huấn cho nông dân và đại lý.

Đặc biệt, chương trình triển khai thêm 1 lớp tập huấn cho cán bộ địa phương với chủ đề mới: Kiểm tra chất lượng thuốc BVTV; nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý các vấn đề về quản lý chất lượng và thương mại thuốc BVTV

Theo đánh giá của CropLife Việt Nam, 100% nông dân tham gia nắm bắt được các nguyên tắc cơ bản trong sử dụng thuốc BVTV, thu gom, IPM và phun thuốc bằng Drone; hơn 80% nông dân tham gia có phản hồi tích cực về chất lượng và lợi ích của hoạt động tập huấn trong việc thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng thuốc theo hướng bền vững hơn; 100% nông dân tham gia được phát bộ đồ bảo hộ khi phun thuốc và được tập huấn - thực hành về cách thức sử dụng đồ bảo hộ.

Về việc tập huấn cho đại lý, đã có 5 lớp được mở với 250 đại lý tham gia; 100% đại lý tham gia nắm bắt được các nguyên tắc cơ bản trong sử dụng thuốc BVTV, thu gom bao gói, lưu trữ và buôn bán - vận chuyển thuốc BVTV, các nguyên tắc an toàn khi phun thuốc bằng Drone; hơn 80% đại lý tham gia có phản hồi tích cực về chất lượng và lợi ích của hoạt động tập huấn trong việc thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng thuốc theo hướng bền vững hơn; 100% đại lý tham gia được phát áp phích về các nguyên tắc sử dụng thuốc cũng như được phát phiếu khảo sát để phục vụ hoàn thành báo cáo, tác động của chương trình.