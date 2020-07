Đã có kết quả xét nghiệm vụ 14 con trâu chết tại Ba Vì

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 8/7, người dân ở thôn Muồng Cháu (xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện đàn trâu của địa phương lăn đùng ra chết trên núi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản thống kê số lượng trâu bị chết, lấy mẫu nội tạng, mẫu nước để mang đi xét nghiệm. Đồng thời, một cuộc họp khẩn với bà con địa phương cũng được tổ chức để tìm ra nguyên nhân sự việc đáng tiếc trên.

Sau hơn 1 tuần xác minh, đến chiều nay (17/7), địa phương này đã nhận được kết quá xét nghiệm từ cơ quan thú y đối với các mẫu vật phẩm liên quan trong vụ việc.

Theo ông Nguyễn Gia Tuệ - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, kết quả xét nghiệm khẳng định nguyên nhân khiến 14 con trâu bị chết không phải do dịch bệnh gây ra.

Nguyên nhân 14 con trâu chết tại Ba Vì không phải do dịch bệnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định đàn trâu chết vì bị đầu độc hay là do bị sét đánh vì chưa có kết quả giám định. Chính vì vậy, Công an huyện Ba Vì đã gửi các mẫu vật phẩm đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục làm rõ vụ việc.



Việc chăn thả gia súc trên núi trước đó cũng đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo chia sẻ của người dân, trước đó đã từng có việc đàn bò của một gia đình bị ai đó dùng dao chặt vào chân hay những con nghé non bị chó cắn trọng thương. Sau những sự việc trên, người dân đã có ý thức cảnh giác hơn khi chăn thả vật nuôi của gia đình, nhưng vẫn không tránh được sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.

Thông tin từ Công an huyện Ba Vì cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến 14 con trâu chết để xử lý theo quy định.