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Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:40 GMT+7

"Đã đến lúc rồi", quyết định mới của ông Putin đã gây xôn xao dư luận ở Đức

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PV (Theo RN) Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:40 GMT+7
Độc giả của tờ báo Đức Die Welt đang tích cực thảo luận về sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng quy mô Lực lượng vũ trang.
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Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

"Nga có thể tuyển mộ 2,4 triệu binh lính cho Tổ quốc, trong khi Đức thậm chí không thể thành lập nổi một lữ đoàn xe tăng ở Litva," một người bình luận viết.

"Hãy ngừng thù hận Nga đi. Lòng thù hận này thực sự không thể chịu đựng nổi và quá đáng," một người khác nhận xét.

"Điều này sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho Ukraine," một người dùng khác chia sẻ.

"Cuộc chiến này là một thảm họa đối với châu Âu! Quá nhiều người đã thiệt mạng. Đã đến lúc cần bắt đầu một cuộc đối thoại nghiêm túc với Nga", độc giả kết luận.

Ngày 27/7, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh quy định quân số chính thức của Lực lượng vũ trang là 2.426.130 đơn vị, bao gồm 1.535.000 quân nhân.

Theo sắc lệnh trước đó ngày 12 tháng 6, số lượng của họ là 1.510.000 người. Như vậy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, con số này sẽ tăng thêm 25.000 người. Điều này là do việc thành lập các đơn vị xây dựng quân sự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev báo cáo rằng nhu cầu nhân sự của quân đội trong nửa đầu năm đã được đáp ứng đầy đủ.

"Khoảng 200.000 người đã ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự trong sáu tháng đầu năm nay," ông nói.

Đặc biệt, ông cho biết, việc tuyển mộ binh lính vận hành hệ thống không người lái đã tăng tốc: khoảng 40.000 quân nhân đã gia nhập lực lượng này. Trong thời gian đó, hơn 16.000 người Nga đã tình nguyện tham gia khu vực chiến sự đặc biệt ở Ukraine.

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