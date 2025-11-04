Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Tr’hy đã cử một tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn tổ chức đưa 4 người dân đến điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.

Các chiến sĩ cõng người bệnh băng qua vùng sạt lở.

Các trường hợp được vận chuyển gồm: ông Bling Clơơch (79 tuổi, trú thôn Ki’nônh) bị bệnh phổi, khó thở; bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi, trú thôn Ch’nóc) bị ho, sốt; cháu Alăng Quán (3 tuổi, trú thôn Ch’nóc) cũng có biểu hiện sốt cao; và sản phụ Bríu Thị Noon (29 tuổi, trú thôn T’râm) đang chuyển dạ, sắp sinh.

Dìu sản phụ lội bộ băng qua đoạn đường đầy bùn non.

Theo ông Zơrâm Buôn, từ điểm xuất phát đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang dài khoảng 30km, song tuyến đường hiện bị sạt lở nghiêm trọng. “Nhiều đoạn anh em phải lội bộ, có chỗ bằng phẳng hơn thì mới có thể di chuyển bằng xe máy”, ông Buôn nói.

Hiện xã Hùng Sơn có 5 thôn đang bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng đường bộ. Lương thực cho người dân vẫn cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên xe tải tiếp tế từ xã A Vương lên vẫn chưa thể di chuyển do đường chưa thông.

“Chúng tôi đang tập trung mọi lực lượng để mở đường, nhưng khả năng của xã có hạn nên phải nhờ thêm sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng”, ông Zơrâm Buôn chia sẻ.