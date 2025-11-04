Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh
Hòa Minzy cho biết cô đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các trang Fanpage mạo danh, lừa đảo.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Tr’hy đã cử một tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn tổ chức đưa 4 người dân đến điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.
Các trường hợp được vận chuyển gồm: ông Bling Clơơch (79 tuổi, trú thôn Ki’nônh) bị bệnh phổi, khó thở; bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi, trú thôn Ch’nóc) bị ho, sốt; cháu Alăng Quán (3 tuổi, trú thôn Ch’nóc) cũng có biểu hiện sốt cao; và sản phụ Bríu Thị Noon (29 tuổi, trú thôn T’râm) đang chuyển dạ, sắp sinh.
Theo ông Zơrâm Buôn, từ điểm xuất phát đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang dài khoảng 30km, song tuyến đường hiện bị sạt lở nghiêm trọng. “Nhiều đoạn anh em phải lội bộ, có chỗ bằng phẳng hơn thì mới có thể di chuyển bằng xe máy”, ông Buôn nói.
Hiện xã Hùng Sơn có 5 thôn đang bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng đường bộ. Lương thực cho người dân vẫn cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên xe tải tiếp tế từ xã A Vương lên vẫn chưa thể di chuyển do đường chưa thông.
“Chúng tôi đang tập trung mọi lực lượng để mở đường, nhưng khả năng của xã có hạn nên phải nhờ thêm sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng”, ông Zơrâm Buôn chia sẻ.
Ngày 3/11, tại khu vực bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng), sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng bộ đội, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương ra quân gia cố tuyến đê xung yếu.