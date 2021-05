Đà Nẵng: Bệnh nhân 7 tuổi dương tính SARS-CoV-2

Sáng 14/5, ông Phạm Hồng Nam – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận.

"Bệnh nhân 7 tuổi, phát sốt vào tối hôm qua, sau đó đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay (14/5), kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bố của BN là N.N.L (F1) có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và cũng đang hiện đang cách ly", ông Nam thông tin.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, đơn vị đang khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống và tiến hành xét nghiệm cho các em cùng lớp với bệnh nhân.

Nhiều trẻ nhỏ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, tính từ 13h chiều 12/5 đến 13h chiều 13/5, Đà Nẵng ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Tất cả 10 ca mới này đều là F1. Trong đó có 9 trường hợp tiếp xúc với F0 là nữ công nhân tổng đài của công ty Trường Minh (lô 39, đường số 2 Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) được phát hiện ngày 11/5 (BN3545, đến khám tại TTYT Sơn Trà) và 1 bệnh nhân liên quan "ổ dịch" tại vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu).

Cộng dồn từ ngày đầu bùng phát đợt dịch mới (3/5) đến thời điểm này (13/5), Đà Nẵng ghi nhận 112 ca trong cộng đồng, bao gồm các bệnh nhân Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố và các ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều ca liên quan đến vũ trường New Phương Đông, Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA, Khu công nghiệp An Đồn và nhiều ca là F1 bị lây nhiễm...

Được biết, trong 24h qua, tổng số lượt người được xét nghiệm là 22.844. Đây là số lượng xét nghiệm kỷ lục cao nhất trong một ngày từ trước đến nay mà thành phố Đà Nẵng thực hiện được. Với tinh thần thần tốc truy vết, khoanh vùng nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh liên quan đến ổ dịch mới ở Công ty Trường Minh, Khu Công nghiệp An Đồn.