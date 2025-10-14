Đà Nẵng: Bốc thăm Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 khu vực miền Trung

Bốc thăm Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 khu vực miền Trung

Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải đấu uy tín này được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng, nơi đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của phong trào bóng đá 7 người khu vực miền Trung. VSC-S5 năm 2025 quy tụ 8 đội bóng phong trào mạnh gồm: Trường Hưng Thế Gia, Hiếu Hoa Quahaco, V&V, Sắc Vàng, Anh Quyên, QC Trần Gia, VoZa Thăng Bình và TW3 Students.

Chiều 14/10, tại TP. Đà Nẵng, Ban tổ chức Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025.

Theo kết quả, bảng A gồm Hiếu Hoa Quahaco, V&V, Anh Quyên, TW3 Students; bảng B gồm Trường Hưng Thế Gia, Sắc Vàng, QC Trần Gia, VoZa Thăng Bình. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết, tranh vé dự vòng chung kết toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 11.



Giải đấu do Hyundai Thành Công Việt Nam đồng hành từ năm 2019, góp phần phát triển phong trào bóng đá 7 người chuyên nghiệp, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao.



Trong ngày khai mạc diễn ra vào ngày 19/10, Trường Hưng Thế Gia gặp QC Trần Gia, Sắc Vàng gặp VoZa Thăng Bình; Hiếu Hoa Quahaco đối đầu Anh Quyên FC, còn V&V chạm trán TW3 Students.

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 khu vực miền Trung.

Ở mùa giải trước đó vào năm 2024, Trường Hưng Thế Gia là đội bóng đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Hiếu Hoa Quahaco bằng loạt luân lưu nghẹt thở tại sân vận động Đầm Sen. Đội bóng của bầu Đặng Quốc Bảo sau đó cũng ghi dấu ấn khi giành hạng Tư tại Vòng chung kết VSC-S4 toàn quốc.