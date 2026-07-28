Đà Nẵng chạy đua thời gian trả lại tên cho các liệt sĩ, đã lấy hơn 2.300 mẫu ADN

Sáng 28/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, sau thời gian triển khai chiến dịch, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng chuyên trách duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, rà soát, xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát thực địa.

Đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin do các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp; tổ chức hơn 100 đợt khảo sát tại các địa bàn trọng điểm và xác định được 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục khai quật, tìm kiếm.

320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng được xác định cần tiếp tục khai quật, tìm kiếm. Ảnh: A.C

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có nhiều hài cốt được phát hiện tại các khu vực từng diễn ra những trận đánh ác liệt, góp phần bổ sung thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, thành phố đã triển khai đồng loạt tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tính đến ngày 27/7, các lực lượng đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu sinh phẩm, đạt 46,33% kế hoạch.

Trong số các mẫu đã thu thập, 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả các lực lượng đã đạt được, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" sáng 28/7. Ảnh: A.C

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu toàn thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ngay trong tháng 9/2026, tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình giám định ADN, sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm, quy tập tại những địa bàn còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ; tăng cường rà soát, đối chiếu hồ sơ, bản đồ quân sự, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả xác định vị trí tìm kiếm.

Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được cấp trên giao trước ngày 27/7/2027, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.