Đà Nẵng chuyển đổi bao nhiêu ha đất rừng làm tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn-Túy Loan?

Đà Nẵng chuyển đổi đất rừng làm tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ngày 28/7, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định số về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, nằm phía sau Khu Công nghệ cao.

Đây là một trong dự án hạ tầng quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây thành phố.

Theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng, diện tích rừng được chuyển đổi là 2,58 ha rừng trồng, thuộc quy hoạch rừng sản xuất theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 01/6/2024.

Khu vực này nằm tại phường Liên Chiểu và xã Bà Nà, cụ thể tại Lô 2 khoảnh 1 tiểu khu 36B (Liên Chiểu) và Lô 1 khoảnh 1 tiểu khu 38 (Bà Nà).

Việc chuyển đổi nhằm phục vụ cho tuyến đường mới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng liên kết vùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Khu Công nghệ cao, qua đó thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.





Các tuyến đường vành đai kết nối các khu công nghiệp, khu dân cư thúc đẩy kinh tế phía Tây TP. Đà Nẵng. Ảnh: VN

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng chủ trì, tham mưu giải quyết các vấn đề về đất đai, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình chuyển đổi và cập nhật diễn biến rừng.

UBND phường Liên Chiểu và UBND xã Bà Nà có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn các hộ gia đình khai thác rừng trồng trong diện tích chuyển đổi theo đúng quy định pháp luật, đồng thời giám sát quá trình giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn khai thác rừng, đảm bảo đúng vị trí, ranh giới đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng.

Hiện UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan phía sau Khu Công nghệ cao với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu. Tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường Vành đai phía Tây thuộc địa phận xã Bà Nà; điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân - Túy Loan, thuộc địa phận phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.