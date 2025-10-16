Đà Nẵng: Cứu bệnh nhân 68 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả
Chiều 16/10, bệnh nhân Phan Thị Xuyến (68 tuổi, trú xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) được xuất viện sau ca phẫu thuật gắp xương cá đâm thủng ruột non.
Trước đó, người bệnh Phan Thị Xuyến nhập viện khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng rốn lệch phải, cơn đau tăng dần. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp phát hiện dị vật dài khoảng 3cm nằm trong đoạn cuối ruột non, nghi là xương cá.
Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu được tiến hành ngay, các bác sĩ đã lấy ra mảnh xương cá nhọn đâm xuyên thành ruột, xử lý ổ viêm nhiễm và khâu lỗ thủng ruột non.
Bà Phan Thị Xuyến cho biết: “Tôi đau bụng mấy ngày, cứ nghĩ là đau dạ dày, ai ngờ lại do xương cá. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, tôi mới được khỏe mạnh để trở về nhà”.
Bác sĩ Trần Văn Do - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết: “Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể di chuyển sâu, gây thủng ruột, áp xe hoặc viêm phúc mạc, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh. Sau phẫu thuật hai ngày, sức khỏe người bệnh ổn định, ăn uống và đi lại bình thường”.
