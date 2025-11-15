Đà Nẵng: Đất đá vẫn đang dịch chuyển, chờ điều kiện vào tìm ba người mất liên lạc sau sạt lở

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Sáng 15/11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang gấp rút triển khai phương án cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn.
Để phục vụ cho công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã lập sở chỉ huy tại hiện trường để tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực sạt lở.
“Trong đêm qua đất vẫn nổ và tiếp tục sạt lở, nên chúng tôi chưa thể đưa quân và chó nghiệp vụ vào khu vực để tìm kiếm. Sáng nay, chúng tôi sẽ cho bay flycam kiểm tra, khảo sát tình hình; nếu đảm bảo an toàn sẽ đưa quân vào tìm kiếm các nạn nhân”, Đại tá Ích cho hay.
Hiện tại, hàng trăm người dân thôn Pứt, xã Hùng Sơn đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sáng sáng 14/11, xã Hùng Sơn xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá từ sườn núi tràn xuống, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện ba người mất liên lạc, khả năng cao bị vùi lấp.
